Bad Bunny dio inicio a su residencia de conciertos en San Juan, Puerto Rico. El ‘conejo malo’ tiene previsto realizar 30 shows, logrando así uno de los mayores hitos de su carrera profesional.

Desde Daddy Yankee, que completó 10 eventos en 2019, ningún artista había dado el salto para hacer una residencia de esta magnitud en ‘La isla del encanto’.

La primera función en el coliseo José Miguel Agrelot ‘El Choli’ tuvo un lleno total y contó con la presencia en las gradas de algunas celebridades.

LeBron James, figura del basquetbol a nivel mundial e integrante de Los Ángeles Lakers de la NBA, no quiso perderse este primer concierto y se lo disfrutó al máximo.

El jugador de 40 años fue captado bailando cada canción del ‘conejo malo’ y, por supuesto, no perdió la oportunidad para lanzar los “prohibidos”.

En un momento del concierto, el cantante se acercó a uno de los escenarios que había sido montado y bailó muy cerca de LeBron. El basquetbolista, mientras grababa con su celular, se movía al ritmo de ‘Tití me preguntó’.

En redes sociales han sido divulgadas imágenes que dan cuenta de la gran noche que vivió la estrella de Los Lakers y que evidenciaron su fanatismo por el intérprete de ‘Callaíta’.

Este apenas es el primero de los 30 conciertos que tiene planeados realizar el boricua en su país natal. Se prevé que la residencia llegue a su final el 14 de septiembre. Posteriormente, continuará su gira por América Latina, Europa y Asia.

La gira de Benito Antonio Martínez, nombre de pila de Bad Bunny, se lleva a cabo en marco del éxito de su álbum ‘Debí tirar más fotos’. El artista lo estrenó en enero de 2025 y desde entonces ha ido cosechando muchos logros.

Esta nueva propuesta musical incluye temas como ‘NuevaYol’, ‘Baile inolvidable’, ‘Bokote’, ‘El Club’ y ‘Dtmf’, la más exitosa. Sin embargo, no solo se trata de un disco, el artista de 31 años ha decidido destacar sus raíces puertorriqueñas, así como la cultura y gastronomía de la isla.

Antes del inicio oficial de su residencia, el puertorriqueño contó sus sensaciones al enfrentarse a algo que hasta ahora no había hecho en su carrera, incluso, se comparó con la estrella estadounidense, Taylor Swift.

"Primero que nada, no soy Taylor Swift. Quiero aclararlo ahora para que no se emocionen tanto: no va a estar organizado de esa manera. Sigue siendo mucho una gira de Debí, con algunas canciones más viejas incluidas", expresó.