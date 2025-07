El viernes 11 de julio, la nostalgia se coló en una celebración en Los Ángeles, cuando Vadhir Derbez y Belinda coincidieron nuevamente luego de más de veinte años de haber compartido set en una recordada telenovela infantil. Aunque no posaron juntos frente a las cámaras, las redes dejaron testimonio del ambiente en el que ambos artistas volvieron a cruzarse después de tanto tiempo.

¿Qué motivó este inesperado encuentro entre Belinda y Vadhir?

El motivo de la reunión fue el reconocimiento a Belinda por el éxito musical de Mentiras, la serie, cuyo soundtrack superó los 100 millones de reproducciones. En medio de esta celebración, Vadhir grabó algunos momentos del evento, como cuando Belinda interpretó My Heart Will Go On junto a Luis Gerardo Méndez, compañero de elenco en la serie.

¿Vadhir y Belinda interactuaron durante la noche?

Aunque en los videos difundidos no aparecen físicamente juntos, en una de las grabaciones se escucha a Vadhir animando a Belinda a posar para su cámara, lo que demuestra que la relación entre ambos sigue siendo cordial. Incluso captó un instante especial en el que la cantante interpretó “Él me mintió” acompañada por Amanda Miguel al piano, lo que él mismo calificó como un momento “icónico”.

¿Qué dijo Vadhir sobre su antigua ilusión por Belinda?

La historia entre ambos se remonta a 2002, cuando participaron en Cómplices al rescate. En 2019, Vadhir confesó entre risas que, durante esa época, Belinda lo tenía completamente encantado. Según contó en el programa D-Generaciones, su forma de ser, entre tímida y coqueta, lo conquistó cuando apenas eran niños. Sin embargo, también admitió que ella “le rompió el corazón” por su actitud cambiante.

Belinda y Vadhir Derbez coincidieron en Los Ángeles tras dos décadas y revivieron recuerdos de su infancia

¿Cómo reaccionaron los fans al reencuentro de Belinda y Vadhir?

La presencia de ambos en un mismo evento no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes no tardaron en revivir los recuerdos de su paso por la televisión infantil. Muchos recordaron con cariño la telenovela que marcó a una generación, y celebraron que sus protagonistas hayan coincidido de nuevo en un ambiente de éxito y buena vibra.

¿Qué significó este reencuentro para Vadhir y Belinda?

Aunque ninguno ha hecho declaraciones formales sobre el encuentro, los gestos compartidos en redes bastaron para que los fans interpretaran el momento como una muestra de cariño entre ambos. Sin necesidad de posar juntos ni hablar de su pasado, Belinda y Vadhir demostraron que, después de dos décadas, el respeto y la admiración mutua siguen intactos.