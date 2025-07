El rock es, probablemente, uno de los géneros musicales más escuchados de la historia de la música. A lo largo de los años ha evolucionado, pero también ha ido encontrando cabida en un mundo copado por ritmos modernos y cambiantes.

Artículos relacionados Influencers Falleció Aldo Miranda: este fue su último mensaje y así reaccionaron sus fans

De este género se desprenden bandas legendarias y canciones icónicas que, sin importar el tiempo que pase, se siguen escuchando masivamente en redes sociales y plataformas digitales.

Por solo mencionar algunas, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, Metallica, Guns N’ Roses, son agrupaciones que han marcado historia y que están presentes en el colectivo cultural del rock.

¿Cuáles son las canciones más emotivas de la historia del rock?

¿Se ha preguntado cuáles son las canciones más tristes y emotivas de la historia del rock? La inteligencia artificial dio su respuesta.

La quinta en la lista es ‘Something in the Way’ de Nirvana. Este sencillo, cuya letra fue escrita por el vocalista de la banda, Kurt Cobain, vio la luz en 1991 dentro del álbum ‘Nevermind’.

Según ChatGPT, la letra de la canción “refleja un estado de desesperanza y aislamiento, con una narración casi fantasmal sobre vivir bajo un puente”. Más adelante, ‘Something in the Way’ se popularizó aún más, ya que apareció dentro de la banda sonora de la película ‘The Batman’ de 2022.

La cuarta más triste y melancólica, de acuerdo con la IA, es ‘One’ de Metallica. Esta canción fue incluida en el álbum ‘...And Justice for All’ de 1989. Su letra está inspirada en la desgarradora historia de un solado que va a la guerra y a su vez en una novela de Dalton Trumbo, titulada ‘Johnny Got His Gun’.

Artículos relacionados Yina Calderón Mamá de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente mientras conducía

La tercera es ‘Creep’ de Radiohead. Dicho sencillo es considerado como “el himno melancólico” de esta banda inglesa. Fue estrenado en 1992 y se incluyó en el álbum debut de la agrupación, titulado ‘Pablo Honey’.

‘Creep’ fue escrita por Thom Yorke, vocalista de la banda, y hace una reflexión sobre las personas que se sienten insuficientes y vacías con su vida.

Radiohead es una banda británica y su canción 'Creep' fue lanzada en 1992. (AFP - Leon Neal)

Llegamos al segundo puesto y allí aparece ‘Black’ de Pearl Jam. La canción se remonta a 1991 cuando la banda estadounidense la lanzó como parte de su álbum ‘Ten’. Poco a poco, se convirtió en una balada emblemática dentro del género. Su letra fue escrita por Eddie Vedder y la canción es de la autoría de Stone Gossard-.

Los seguidores del rock y de Pearl Jam consideran ‘Black’ como un himno para quienes han amado y también han perdido.

Artículos relacionados Bad Bunny Famoso basquetbolista asistió a concierto de Bad Bunny y fue captado bailando ¡Video!

Roger Waters fundó la banda Pink Floyd y canción ‘Wish You Were Here’ se estrenó en 1975. (AFP - David Furst)

El primer lugar entre las canciones más sentimentales del rock, según la IA, es para ‘Wish You Were Here’ de Pink Floyd. Su lanzamiento oficial se produjo en 1975 como parte de un álbum que llevó el mismo nombre. Escrita por Roger Waters y David Gilmour, la canción surge como un homenaje a Syd Barrett, miembro fundador de la banda, cuya salud mental se deterioró drásticamente tras sus primeros años de éxito.