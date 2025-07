Doña Merly Ome, mamá de Yina Calderón, preocupó a sus miles de seguidores en redes sociales tras mostrar algunas de las heridas que le quedaron luego de caer de una motocicleta.

La señora no dio mayores detalles del accidente. Por sus videos, se deduce que iba acompañada por una de sus sobrinas y que un hueco en la vía habría ocasionado la fuerte caída.

No se sabe quién iba conduciendo, pero lo cierto es que doña Merly terminó en una clínica, donde le cogieron 11 puntos en una de sus orejas.

En sus historias de Instagram, la mamá de la ex participante de La casa de los famosos Colombia hizo un llamado a conducir con precaución. También reveló que, gracias a los medicamentos, se encontraba mejor y un poco menos inflamada.

Agradeció a Dios, asegurando que las consecuencias pudieron haber sido peores. No mencionó cuál era el estado de su sobrina.

Esta no es la primera vez que doña Merly se cae de una moto.

En 2024, cuando estaba aprendiendo a manejar este tipo de vehículos, sufrió una caída mientras practicaba en La Vega Grande, según contó ella misma. En esa ocasión, solo se rompió el pantalón y tuvo algunos raspones leves.

La noticia del accidente se conoció justo el día en que Yina Calderón, empresaria de fajas, celebraba sus 34 años. Por eso, además de relatar su golpe, doña Merly aprovechó para felicitar a su hija y desearle mucha salud.

“Aquí, recuperándome. No sé si saben, Yina es la mayor de todas. Hoy, Dios me le ha dado un año más de vida, pidiéndole siempre a Él que me la cuide, me la favorezca de todo mal y peligro”, expresó en uno de sus videos.