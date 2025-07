Merly Ome, mamá de de Yina Calderón, sufrió un aparatoso accidente mientras conducía. La mujer tuvo que ser rápidamente intervenida por profesionales de la salud.

¿Qué se sabe del accidente que sufrió la mamá de Yina Calderón?

Durante la noche del viernes 11 de julio, Merly Ome, madre de Yina Calderón, alarmó a sus seguidores al compartir en redes sociales que había sufrido un aparatoso accidente mientras conducía una motocicleta.

Mamá de Yina Calderón se accidentó mientras conducía moto. (Foto Canal RCN).

Según relató, se encontraba tomando clases para aprender a manejar el vehículo, pero un descuido provocó la caída. Como resultado, Merly sufrió varias lesiones, principalmente en su rostro, donde tuvo que recibir once puntos en la oreja izquierda. También presentó múltiples rasguños en los brazos.

“Miren, estoy practicando moto y miren cómo me volví, me rayé toda. Mire acá, once puntos en la oreja; arriba y abajo”, expresó en un video.

Se desconoce si Merly Ome tenía casco de seguridad puesto en ese momento, pese a la gravedad de sus lesiones.

Mamá de Yina Calderón vivió angustiante momento al conducir. (Foto Canal RCN).

A pesar del susto y las heridas, Merly Ome se mostró tranquila y agradecida por haber salido del incidente sin consecuencias más graves. Ahora se recupera en casa, mientras continúa recibiendo mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

“Estuve en la clínica ahorita, me acabaron de dar de alta, ya estoy en mi casa”.

Merly Ome, mamá de Yina Calderón, hizo un llamado a la precaución tras sufrir un accidente

Así mismo, Merly Ome aprovechó el angustiante momento para hacer un llamado de cuidado a los conductores, invitándolos a tomar las suficientes precauciones al momento de manejar y así evitar tragedias como la que ella protagonizó en las últimas horas.

“Mucho cuidado ustedes en esas motos”, expresó.

Por lo pronto no se han revelado más detalles sobre el accidente, pues Merly Ome no ha publicado nada más desde que anunció lo sucedido, por lo que sus seguidores deberán estar al pendiente de sus movimientos en las redes sociales.