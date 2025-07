La empresaria e influenciadora Yina Calderón sorprendió con la publicación de nuevas fotografías en las que es posible ver su cambio físico tras La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Karina García Karina García le hizo fuerte reclamo a Altafulla en vivo y así reaccionó

¿Cómo se ve el físico de Yina Calderón después de semanas de acabarse La casa de los famosos Colombia?

Días después de salir del reality del Canal RCN, Yina Calderón se sometió a un procedimiento médico. Ya pasaron semanas y publicó fotos en las que asombró por dos razones: su figura se ve más delgada y está sosteniendo un cigarrillo en sus manos.

Respecto a la figura, Yina Calderón había dicho que se puso más delgada por cuenta de la intervención, que si bien fue cierto no fue en su abdomen, eso le modificó hábitos, entre ellos el de la alimentación.

Además, empezó su acondicionamiento físico. Esto por el motivo de que en próximos meses se va a enfrentar en el ring de boxeo contra la bailarina e influencer Andrea Valdiri.

Artículos relacionados Karina García Manelyk González le pidió exorbitante préstamo de dinero a Karina García | VIDEO

Es decir, la empresaria de fajas retomó el ejercicio y busca prepararse para darle la batalla a Valdiri. Del otro lado de la balanza, el cigarrillo con el que apareció no pasó de manera desapercibida.

En la descripción de la publicación de Yina Calderón aparece: "Tu villana favorita, baby". Esto quiere decir que, aparentemente, utilizó el cigarrillo para dar un aspecto de mala en las fotografías, pero lo más probable es que no lo consuma.

No obstante, las críticas hicieron eco en redes sociales debido a que varios internautas le pidieron no aparecer de la forma como lo hizo, ya que el consumo de cigarrillo no es beneficioso para la salud y trae consigo riesgos.

¿Cuáles son los riesgos para la salud del consumo de cigarrillo?

Según explicaciones de Medlineplus, escenario digital de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, quien adopta el hábito del cigarrillo puede que tenga mayores probabilidades de problemas en su salud.

Artículos relacionados Tecnología La alarmante predicción de Elon Musk que cada vez es más real: hay que actuar ya

Las principales consecuencias son cardiovasculares, pero también otros riesgos son: