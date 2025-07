La empresaria Yina Calderón criticó el físico de la actriz Lina Tejeiro luego de haberse subido un poco y se hubiera cortado el pelo.

A través de una transmisión en vivo la influenciadora decidió opinar sobre el cambio que ha tenido Lina Tejeiro, del que ofreció su respectiva opinión.

"Está más g*rdita. Se eng*rdó la Lina. Sí se le ve lindo el pelo corto, pero g*rdita no, no sean hipócritas. Lina Tejeiro se ve bonita es flaca, marcada como es normalmente porque tiene severo cuerp*, no venga a decir que es bonita g*rdita", dijo.

Recordemos que, desde hace varios años Yina Calderón ha confesado que ha tenido diferencias con la actriz luego de que tuviera un desafortunado encuentro con ella cuando la conoció en las que la llanera habría hecho un gesto desagradable hacia ella, según asegura la empresaria.

"Es tu derecho, tú verás, pero yo que me meto en lo que no me importa siento que se ve más linda flaca y con el pelo largo, así parece una señora, a mí no me gusta", agregó.