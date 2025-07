La influenciadora Melissa Gate se sinceró sobre su opinión acerca de la creadora de contenido Karina García y el cantante Altafulla.

La creadora de contenido estuvo en entrevista en 'Buen Día, Colombia', donde decidió responder algunas preguntas realizadas por los televidentes, entre ellas sobre si ha tenido comunicación con Karina García y Altafulla luego de La casa de los famosos Colombia y las polémicas que generaron por sus diferencias.

La paisa indicó que no tiene nada contra de ninguno y que todo lo que pasó entre ellos lo dejó en el pasado, aclarando que, si se reencuentra con ellos por algún tema laborar, debido a que trabajan en el mismo medio, no tendrá inconvenientes.

"No tengo comunicación con ellos, cada quien está en su vida, ellos están haciendo sus proyectos y yo los míos. Si nos llegamos a encontrar yo la verdad dejé lo del reality atrás, para mí ya pasó yo antes estoy tratando de calmar las aguas", dijo.

La influenciadora hizo énfasis en su relación con Altafulla luego de que este ganara La casa de los famosos Colombia destacando cualidades del artista.

"Altafulla no me cae mal la verdad, me parece un gran hombre, una buena persona, solo son cosas del juego y ya. Todo bien", agregó.