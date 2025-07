La presentadora Dominica Duque rompió el silencio sobre su ruptura con el actor Alejandro Estrada, con quien inicio su romance tras la participación de ambos en MasterChef Celebrity en la temporada del 2024.

El actor hizo uso de sus redes sociales para compartir un comunicado en el que dio a conocer que su relación con Dominica Duque había terminado de la mejor manera, deseándole lo mejor en su vida y en sus proyectos.

Según destacó el actor vivieron una relación llena de experiencias bonitas, pero decidieron tomar caminos diferentes.

Además, agradeció a los fanáticos que los apoyaron y les ofrecieron constantemente todo su cariño en su relación.

La presentadora fue interrogada al respecto en el programa 'Buen Día, Colombia' tras no haberse pronunciado al respecto, donde confirmó la noticia.

"Estoy tranquila. Ya hace un tiempo pasó, tuvimos una relación muy bonita y todo dura lo que tiene que durar y termina cuando tiene que terminar, pero para aclarar dudas todo fue en súper buenos términos, no hay misterio", expresó.

La cuestionaron si las especulaciones de que hubo una tercera persona en cuestión eran cierto, a lo que ella desmintió dicha información.

"¿Qué tercero en cuestión? cero; es a que a veces cuando las cosas se acaban pacíficamente la gente no lo puede creer, entonces tiene que buscar un motivo que no existe por más que inventen chismes, no hay un motivo, ni un tercero, es lo que hay", agregó.