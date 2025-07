Yina Calderón rompió el silencio y en medio de una transmisión en vivo reaccionó al comentario que el hijo de Karina García hizo sobre su físico.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las declaraciones del hijo de Karina García en su contra?

Yina Calderón durante su transmisión en vivo observó el video Valentino, hijo menor de Karina García en el que decía que ella era la 'más fea' de La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora tras ver el video aseguró que sentía que el comentario que hacía el hijo de Karina era parte de su personalidad extrovertida y que no le haya maldad.

En cuanto al niño, yo veo que lo hace de una manera pícara, natural, yo no me voy a igualar con un niño, no le veo maldad al momento de decir las cosas.

Yina aseguró que sentía que el pequeño tenía una personalidad 'terrible' y 'pícara', motivo por el que no le molestaba lo que había dicho de ella.

Ese niño se ve que es terrible, pero no es algo que me genere rabia.

Valentino, hijo de Karina García es viral al hablar sobre Yina. (Fotos Canal RCN)

¿Yina Calderón se molestó con comentario sobre su físico del hijo de Karina García?

Yina Calderón aseguró en medio de la transmisión en vivo que ella hace mucho tiempo había dejado de sentirse afectada por lo que opinaran de su físico.

Yo les voy a decir una cosa, yo ya superé la etapa en donde se meten con mi físico, me pueden decir de todo y a mí no me va a molestar.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que no iba igualarse con el pequeño porque sentía que no lo hacía con mala intención y solo había sido un comentario sin motivo.

No me molesta que el niño me diga fea, no lo veo con maldad, es un niño pícaro, se ve que es terrible.



Sin embargo, la influenciadora aseguró que la tenía molesta era que se aprovecharan del pequeño para generar contenido o lucrarse en redes, arremetiendo contra el papá del pequeño.

Yina Calderón arremetió contra el papá del hijo de Karina García, ¿por qué?

Yina Calderón en medio de su directo se despachó contra el papá de Valentino, asegurando que nunca había respondido por él y que Karina lo había supuestamente mantenido.

El papá no sirve para un c*lo, es un mantenido que nunca le ha dado nada a Karina, ahorita es que está figurando por el niño.

Yina Calderón expuso que supuestamente el papá de Valentino estaba usándolo para lucrarse en redes, aprovechándose del momento de Karina y de él.