Yina Calderón se ha mantenido atenta a la polémica que surgió entre Mariana Zapata, Melissa Gate y Aida Victoria. En las últimas horas arremetió contra el novio de Mariana, conocido como Mr. Stiven.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo decidió arremeter contra el streamer Mr. Stiven, pareja de Mariana Zapata.

Esto porque al parecer el streamer se metió en el problema que tiene Mariana Zapata con la influenciadora Aida Victoria Merlano. Además, porque días atrás también se involucró en la polémica de su novia con Melissa Gate.

Yina Calderón aseguró en medio de su transmisión en vivo que ella había tenido un problema con Mr. Stiven tiempo atrás y ella le había advertido que no se metiera con ella porque ella le tenía un 'secreto' guardado.

Al parecer, según contó Yina, el streamer siguió mencionándola y atacándola en redes, motivo por el que ella había decidido revelar su 'guardado'.

Yina Calderón reveló en su en vivo que supuestamente el streamer la odiaba a ella porque había revelado un secreto de su cuerpo.

El problema tuyo Mr. Stiven conmigo es porque yo le conté a la gente que tú lo tienes chiquito y no has podido soportar eso.

Yina aseguró que la misma Mariana Zapata le había escrito a una de sus hermanas para confesarle la molestia de su pareja con ella.

Tu novia le dijo a mi hermana Juliana que tú no me aguantabas a mí porque yo había revelado eso.

Yina Calderón aseguró que dos amigas suyas, sin revelar sus nombres, le habían confesado dicha información y por eso sentía que Mr. Stiven le tenía rabia.

Él se comió a dos amigas mía en Medellin y ella me contaron. Ese man no me perdona, por eso es que me menciona.