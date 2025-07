En una entrevista con un medio nacional, el cantante guajiro Silvestre Dangond reveló que ya tiene definida la fecha de su retiro de los escenarios y compartió cómo le gustaría vivir sus últimos días.

El cantante de vallenato ha conmovido a sus seguidores al sincerarse en una reciente entrevista sobre su trayectoria musical y sus planes a futuro.

Aseguró que, en los próximos 10 años, buscará dar lo mejor de sí antes de tomar un respiro en su carrera y disfrutar una vejez tranquila junto a su familia en su pueblo natal, Urumita.

Yo voy a tratar hacer de mi carrera en estos últimos 10 años que me quedan, lo más excelente que pueda. Lo más excelente y lo más honesto que pueda. En todo sentido: musical, a nivel artístico, no le voy a negar nada porque siento que el público lo merece y que yo también me merezco hacer lo que tengo en esta cabecita”, dijo allí el intérprete de ‘Justicia’.