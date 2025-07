El cantante estadounidense Kevin Jonas sorprendió a millones de seguidores de la emblemática banda Jonas Brothers al revelar que, pese al éxito del grupo -con el que construyó gran parte de su fortuna-, estuvo a punto de perderlo todo tras su separación en 2013.

¿Cómo Kevin Jonas casi perdió toda su fortuna tras la separación de los Jonas Brothers?

En una reciente entrevista en el pódcast 'The School of Greatness', conducido por Lewis Howes, Kevin Jonas -quien asistió junto a sus hermanos Nick y Joe-reveló que, tras la separación de la famosa banda, decidió invertir su dinero en propiedades y e inversiones inmobiliarias hace nueve años.

Sin embargo, reconoció que fue una mala decisión, ya que se asoció con las personas equivocadas, y esto lo llevó a perder casi toda su fortuna, quedándose con apenas el 10 % de ella.

Kevin Jonas confesó que se quedó solo con el 10 % de su fortuna tras hacer una mala inversión. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Bruce Bennett)

¿Quién engañó a Kevin Jonas en sus inversiones?

Aunque el mayor de los Jonas reconoció que esta experiencia le dejó una valiosa lección, aclaró que, por razones legales, no podía dar más detalles sobre los proyectos o negocios con los que se asoció y que lo llevaron a perder casi toda su fortuna.

He visto el comienzo del éxito hacia el éxito financiero, sin saber qué era realmente el dinero y entenderlo, a no tenerlo, a perderlo casi todo", dijo el músico.

Los Jonas Brothers se preparan para lanzar un nuevo álbum en agosto, acompañado de una gira mundial. (Foto: AFP/ Angela Weiss)

¿Por qué se separaron los Jonas Brothers?

Tras alcanzar un éxito rotundo en 2005, con giras internacionales y películas de Disney, los Jonas Brothers decidieron poner fin a la banda en 2013, luego de enfrentar diversas tensiones internas.

Aunque durante años circularon muchos rumores, Kevin confesó en una entrevista en diciembre de 2024 que el ego fue uno de los factores que provocaron la separación de la banda y su retiro temporal de la industria musical.

Tras la ruptura, Joe y Nick continuaron sus carreras como solistas, mientras que Kevin se enfocó en el mundo empresarial.

No fue sino hasta 2019 cuando los Jonas Brothers anunciaron su regreso y lanzaron el exitoso álbum 'Happiness Begins'.

¿Los Jonas Brothers siguen juntos en 2025?

Sí, la banda musical que marcó a varias generaciones sigue más unida que nunca.

Este año celebran su 20.º aniversario con una gira titulada 'Jonas20: Greetings from Your Hometown', que comenzará el 10 de agosto de 2025 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Además, el grupo tiene previsto lanzar el 8 de agosto del mismo año su séptimo álbum de estudio, que llevará el mismo nombre que la gira.