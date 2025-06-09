Juliana Calderón arremete contra Karina García en redes sociales y la tilda de mentirosa

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, generó revuelo en redes sociales al llamar mentirosa a Karina García durante un en vivo.

¿Por qué Juliana Calderón tildó de mentirosa a Karina García?

En un en vivo junto a su hermana Yina, Juliana Calderón cuestionó a la modelo paisa Karina García, por haber inventado una invitación al Fashion Week de Nueva York, para después justificar su ausencia alegando que debía entrenar para la pelea que tendrá contra Karely Ruiz en el evento 'Stream Fighters 4', organizado por Westcol.

Juliana Calderón aseguró que Karina García era una mentirosa. (Foto: Canal RCN)

Para la empresaria de Keratinas, resultó extraño que la creadora de contenido decidiera no asistir, cuestionando cómo alguien tan influyente podría rechazar una invitación de tal importancia.

Asimismo, señaló que si el inconveniente era su compromiso con el evento de Westcol, a Karina no le costaba nada llevar sus guantes a Nueva York y entrenar en sus ratos libres.

Además, puso en duda su justificación, recordando que la modelo tiene visa americana y familiares en Estados Unidos, por lo que entrar al país no sería un problema.

¿Qué opino al respecto Yina Calderón sobre las palabras de su hermana Juliana Calderón contra Karina García?

Yina, por su parte, afirmó entre gestos que no diría nada al respecto; sin embargo, terminó diciéndole a su hermana que cada quien es libre de inventar historias y, entre risas, aseguró que ya le habían hecho la vida imposible en La casa de los famosos Colombia, por lo que era hora de dejarla en paz.

Yina Calderón expresó que cada quien es libre de inventar mentiras, refiriéndose a Karina García. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo respondió Karina García a las declaraciones de Juliana Calderón?

Aunque el video se volvió viral, la modelo ha decidido mantenerse en silencio mientras continúa publicando contenido en sus redes sociales y entrenando con Westcol para su pelea que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el coliseo Medplus donde se darán cita los creadores de contenido que participarán de la contienda, entre los que también se encuentran Andrea Valdiri y Yina Calderón.