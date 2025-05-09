Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue como Westcol le enseñó boxeo a Karina García generando preocupación

Westcol apareció en un baile junto con Karina García enseñándole boxeo, lo que generó angustia entre los fans.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Karina García
Estas son las enseñanzas de boxeo de Westcol a Karina García | Foto Canal RCN-Freepik

Karina García tuvo la oportunidad de estar en la transmisión en vivo junto con Westcol. Allí reveló distintos secretos y sus nuevos proyectos personales.

¿Cómo fue el baile entre Karina García y Westcol?

Durante la transmisión en vivo, Karina García tuvo la oportunidad de hablar sobre su paso por La casa de los famosos Colombia y más detalles de su vida.

Por un lado, detalló el inicio de su romance con Altafulla, seguido de su preparación para el evento de Stream Fighters y todos los proyectos personales en lo que está trabajando.

Algo que causo mucho revuelo fue su baile con el streamer, Westcol. Allí la creadora de contenido aseguró que el streamer le estaba enseñando distintas prácticas de boxeo.

"Mi boxeador élite enseñándome a pel*ar",

¿Qué dijeron los seguidores tras el calentamiento de Westcol y Karina García?

Los fanáticos no se hicieron esperar, muchos de ellos comentaron que les preocupa los calentamientos del streamer ya que desconoce de ese tipo de deporte.

"Pero Westcol no pele* nada"; "Después hablamos de que Westcol te está enseñando"; "Westcol enseñando boxeo"; fueron algunos comentarios de internautas.

¿Cómo se está preparando Karina García para su evento de boxeo?

A través de redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha compartido distintos entrenamientos y cómo ha sido su preparación.

De hecho, relató que ha sido un proceso bastante complejo, no solo por el tiempo que requiere dedicarle, sino también por la preparación mental y el gran esfuerzo físico que implica.

En sus redes sociales ha confesado a sus seguidores que no ha sido nada fácil; aun así, asegura que se está preparando de la mejor manera para poder vencer a su contrincante.

Karina García
Así fue le enseña Westcol boxeo a Karina García | Foto Canal RCN
