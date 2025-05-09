Karol G dedicó emotivo mensaje previo a su show en la NFL en Brasil, esto dijo

La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos un emotivo mensaje momentos antes de su show en el medio tiempo del primer partido de la NFL en Brasil.

¿Qué publicó Karol G antes de su show en la NFL?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías de ella disfrutando de un mercado local en Brasil.

Con dichas instantáneas aprovechó para compartir un inspirador mensaje sobre su visita a dicho país y su presentación, la cual es un importante logro en su carrera musical.

"Después de mucho tiempo vuelvo a uno de mis lugares favoritos en el mundo y donde, no importa que, me siento plenamente feliz: ¡El escenario! El lugar sagrado donde conecto con ustedes (...) presentarme esta noche tiene muchos significados especiales en mi vida por diferentes razones que se quedaría corto el espacio en este caption para poderles explicar", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo será el show de Karol G en la NFL?

Señaló que, espera que disfruten mucho su show y que en nombre de Dios todo le salga muy bien, sin dar a conocer detalles de su show, pero adelantando que puede sorprender bastante.

La paisa confesó que como bien saben sus fieles admiradores ella piensa en cada detalle y espera que todo en lo que pasó pueda pasar tal cual lo planeó.

"Pase lo que pase, amo mucho lo que preparamos, tiene toda mi alma y corazón y un equipo de personas maravillosas a mi lado que trabajaron durísimo también. Estoy feliz y agradecida de tener la oportunidad de representar mi cultura, de poder seguir haciendo esto que amo tanto y seguir cumpliendo sueños", agregó.

Concluyó indicando lo mucho que quiere a sus fanáticos y les agradeció por todo el amor que siempre le brindan, pues nunca da por sentado todo el amor que le profesan a diario.

Tras su revelación, logró miles de "me gusta" y comentarios donde la llenaron de halagos y felicitaciones por su logro, además de destacarla que estarán apoyándola en este momento tan especial para ella.