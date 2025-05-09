Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira y Antonio de la Rúa: ¿una segunda oportunidad amorosa tras años de separación?

Los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa crecen tras nuevos encuentros y gestos públicos.

Paola Canastero Prieto
Reavivan rumores de Shakira con Antonio de la Rúa
¿Shakira y Antonio de la Rúa se reconciliaron? (Foto: AFP)

Shakira vive uno de los momentos más importantes de su carrera musical con la gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran, que recientemente pasó por Querétaro, México.

Sin embargo, no solo los escenarios han captado la atención de sus seguidores y de la prensa internacional. En las últimas semanas han surgido múltiples rumores que apuntan a una posible reconciliación con su expareja, el argentino Antonio de la Rúa.

Shakira y Antonio de la Rúa: rumores de una nueva cercanía

El medio digital LOC publicó que la barranquillera y el abogado argentino habrían retomado su relación, lo que generó reacciones inmediatas en la prensa.

De acuerdo con LOC, Antonio de la Rúa ha acompañado a Shakira en algunos de sus conciertos, incluido el que ofreció en la Ciudad de México en agosto de 2024 y una cena en restaurante de Miami.

Además, la artista recientemente incluyó en su repertorio el tema Día de enero, canción que escribió en su momento para él, lo que muchos interpretaron como una señal.

En paralelo, otros medios internacionales informaron que el argentino forma parte del equipo de business management de la colombiana, lo que explicaría su presencia en varios de los compromisos internacionales de la gira.

Según la publicación, la cercanía entre ambos no solo estaría relacionada con temas profesionales, como se había mencionado en ocasiones pasadas, sino también con un vínculo más personal.

Reavivan rumores de Shakira con Antonio de la Rúa
Shakira de nuevo la relacionan con Antonio de la Rúa. (Foto: AFP)

Aunque ninguno de los dos ha confirmado un romance, las especulaciones continúan creciendo, especialmente porque no es la primera vez que Shakira es vinculada sentimentalmente con figuras de la farándula internacional.

¿Cuándo comenzó la relación de Shakira y Antonio de la Rúa?

Shakira y Antonio de la Rúa fueron una de las parejas más mediáticas de inicios de los años 2000. Estuvieron juntos por casi una década y en 2010 confirmaron su separación, un proceso que estuvo marcado por disputas legales.

Poco después, la artista inició su relación con Gerard Piqué, con quien estuvo más de 12 años y tuvo a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Durante más de una década, no hubo noticias sobre encuentros entre la cantante y el argentino.

Esto cambió luego de la ruptura de Shakira con el exfutbolista español, cuando empezaron a circular imágenes que los mostraban juntos nuevamente. Uno de los momentos más comentados fue la cena en un restaurante de Miami en compañía de los hijos de la artista.

Reavivan rumores de Shakira con Antonio de la Rúa
Shakira y Antonio de la Rúa se estarían dando segunda oportunidad. (Foto: AFP)
