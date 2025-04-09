¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Dormir es una de las necesidades básicas del ser humano, tan importante como alimentarse o mantenerse hidratado, sin embargo, no todas las personas requieren la misma cantidad de horas de descanso, lo que es suficiente para un adulto puede ser insuficiente para un niño o un adolescente.

Más allá del número de horas, también es fundamental que el sueño sea reparador, un buen descanso permite que el cuerpo recupere energía, fortalezca su sistema inmunológico y mejore el estado de ánimo.

¿Cuántas horas necesitan los más pequeños?

Durante los primeros años de vida, el sueño juega un papel clave en el crecimiento y desarrollo, los bebés recién nacidos deben dormir entre 14 y 17 horas al día, mientras que de los 4 a los 11 meses, lo ideal es que descansen entre 12 y 16 horas diarias.

Dormir bien es importante para el desarrollo neurológico de los niños. (Foto Freepik)

En la etapa escolar, es decir, de los 6 a los 12 años, se sugiere dormir entre 9 y 12 horas cada noche, mientras que los adolescentes, por su parte, necesitan de 8 a 10 horas diarias, aunque muchas veces no lo logran debido a las exigencias académicas o los cambios en sus hábitos.

¿Qué pasa en la edad adulta?

Cuando se llega a la adultez, las necesidades de sueño son un poco más estables, entre los 18 y 60 años, lo recomendable es dormir al menos 7 horas cada noche, sin embargo, la calidad del sueño es tan importante como la cantidad, por lo que se recomienda evitar trasnochos frecuentes o interrupciones durante la noche.

En el caso de los adultos mayores, los parámetros cambian levemente, y entre los 61 y 64 años, lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas, mientras que a partir de los 65 años se aconseja entre 7 y 8 horas.

¿Por qué es tan importante descansar bien?

Dormir adecuadamente no solo aporta energía para afrontar el día, también ayuda a prevenir enfermedades, reduce el riesgo de estrés, fortalece la memoria y la concentración, y permite que el cuerpo funcione de manera más eficiente.

Seis hábitos para mejorar el sueño y dormir mejor. Foto: Freepik

Los especialistas insisten en que dormir bien no significa solo acumular horas acostado, sino mantener horarios regulares, procurar un ambiente tranquilo y sin interrupciones, y buscar ayuda médica en caso de insomnio para disfrutar de un descanso realmente reparador.