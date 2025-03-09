Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Mover la pierna sin parar puede ser un gesto automático para liberar tensión, pero en algunos casos es señal de un problema mayor.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo.
Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar ansiedad acumulada. Foto Freepik

Seguramente has visto que al estar sentados algunas personas no pueden dejar de mover la pierna, o incluso tú mismo lo has hecho de forma inconsciente.

Artículos relacionados

¿Qué significa mover la pierna sin parar mientras estás sentado?

Este comportamiento, aunque parezca insignificante tiene diferentes explicaciones desde la psicología y aunque puede ser molesto para algunas personas, puede hablar mucho más de nosotros mismos de lo que podemos imaginar.

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar ansiedad acumulada.
En algunos casos, mover la pierna repetitivamente puede estar relacionado con TDAH. Foto Freepik

Según expertos en salud mental, este movimiento repetitivo habla sobre nuestro estado interno, pues mover la pierna funciona como una vía de escape del cuerpo para liberar tensión o energía acumulada que se puede interpretar también como ansiedad.

Artículos relacionados

¿Por qué nuestro cuerpo hace estos movimientos repetitivos?

Desde la psicología se dice que acciones como esta son comportamientos de descarga o autoregulación, pues son gestos automáticos que el cuerpo utiliza para estabilizar la mente.

Sin embargo, cuando este hábito se vuelve constante y difícil de frenar podría tener antecedentes más profundos que podrían requerir incluso un análisis médico para descartar problemas en el sistema nervioso o anticipar enfermedades como el Parkinson.

En algunos casos, mover la pierna repetitivamente puede estar relacionado con TDAH.
Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Foto Freepik

Este tipo de comportamientos suelen ser frecuentes en personas con TDAH, como una forma de estimular la concentración o liberar la energía ligada a emociones reprimidas.

Pues crea un ritmo físico que da sensación de orden cuando internamente solo se encuentra caos, es una estrategia primitiva de nuestro cerebro para tratar de recuperar temporalmente cierta estabilidad emocional.

Artículos relacionados

¿Cuándo deja de ser un simple gesto y se convierte en una señal de alerta?

No todos los casos tienen la misma interpretación, digamos que en estos es una generalidad, pues para algunos mover la pierna de esta manera es un tic nervioso muy pasajero, sin embargo, cuando esta conducta interfiere con la vida cotidiana puede ser un síntoma de algo mucho peor.

Por lo que en esos casos se recomienda buscar la asesoría de especialistas en salud y realizar los exámenes adecuados para descartar enfermedades degenerativas y una sobrecarga al sistema nervioso, que podría ser incluso mortal.

Aunque mover la pierna no significa que exista una enfermedad concreta, se cree que funciona como un aviso, pues los síntomas son mensajes del cuerpo que invitan a detenerse, observar y buscar apoyo profesional necesario.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

En Japón, un estudio a 97.000 personas reveló efectos positivos de jugar durante la pandemia. Viral

¿Los videojuegos podrían hacerte más inteligente? esto dicen los especialistas

Lejos de ser solo ocio, los videojuegos estimulan la memoria, reducen el estrés y pueden ser aliados de la salud mental y cerebral.

Diego Trujillo revela el error más común en las primeras citas Curiosidades

Diego Trujillo revela el error más común en las primeras citas y su fórmula para 'triunfar'

Diego Trujillo comparte los errores más comunes en las primeras citas y sus recomendaciones para lograr encuentros exitosos.

Repetir patrones de pareja es más común de lo que imaginamos, según expertos. Salud

¿Por qué siempre te enamoras de alguien que se parece a tu ex? Esto dice la psicología

Muchos repiten patrones en sus relaciones amorosas, eligiendo parejas parecidas a sus exparejas. ¿Por qué ocurre y cómo romper el ciclo?

Lo más superlike

La Segura La Segura

La Segura sorprende al mostrar cómo está decorando la casa de su mamá

Conoce aquí la decoración del hogar de la madre de La Segura y por qué es tan importante este capítulo en su vida.

El fútbol se paralizó en el Polideportivo Sur: las avispas fueron protagonistas inesperadas. Viral

Un enjambre de avispas interrumpió el partido Envigado vs Millonarios en la Copa Betplay 2025

Shakira, Antonio de la Rúa Shakira

¿Por qué terminó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa? Aquí los detalles

Yaya Muñoz, Miss Universe Colombia Yaya Muñoz

Ella es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"