Ella es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality

El formato de Miss Universe Colombia, el reality, se prepara para transmitir sus próximos capítulos, pero mientras eso pasa los seguidores y televidentes van perfilando a sus favoritas.

Después de que los jurados, las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar, al lado del diseñador de modas Hernán Zajar eligieron a las representantes oficiales de cada departamento, las reacciones hicieron eco en las plataformas en donde se han venido escribiendo los nombres de la posible futura Miss Universe Colombia.

¿Quién es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality?

El reality no es solo del interés de los internautas, sino que a la vez de las figuras públicas, una de ellas la presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, quien no dudó en dar a conocer quién de las candidatas es su favorita.

Mediante una historia en su perfil de Instagram, escenario digital en el que acumula 1.4 millones de seguidores, Yaya Muñoz reposteó una foto de su favorita para ganar el reality de belleza.

Sin más preámbulo al respecto, la representante que más le ha gustado a la presentadora es Marlyn Dinas, Miss Cauca. Vale comentar que Yaya fue reina de belleza.

"Mi favorita desde ya. Cauca, mi negra linda", escribió Yaya Muñoz para Marlyn Dinas.

Es preciso decir que Marlyn se posiciona como una de las más poderosas en Miss Universe Colombia, el reality. De hecho, ocupa uno de los primeros puestos, demostrando que anhela convertirse en la mujer que represente al país en Miss Universe, en viral.

¿Quién es Marlyn Dinas, Cauca, en Miss Universe Colombia, el reality?

Marlyn Dinas es de Caloto, norte del Cauca, y fue elegida como la representante oficial de Cauca en Miss Universe Colombia, el reality. Se trata de una de las participantes más preparadas en el formato, ya que ha hecho parte de otras propuestas de belleza e incluso fue Señorita Afrodescendiente en el año 2011.

Marlyn Dinas tiene una destacada preparación | Foto del Canal RCN.

En la competencia, Marlyn busca transmitir mensajes enfocados en la diversidad, la formación, la constancia y la importancia de la reflexión interna dentro del crecimiento personal.

