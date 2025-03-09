Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ella es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality

Yaya Muñoz compartió el nombre de la candidata que quisiera que ganara Miss Universe Colombia, el reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yaya Muñoz, Miss Universe Colombia
Ella es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

El formato de Miss Universe Colombia, el reality, se prepara para transmitir sus próximos capítulos, pero mientras eso pasa los seguidores y televidentes van perfilando a sus favoritas.

Artículos relacionados

Después de que los jurados, las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar, al lado del diseñador de modas Hernán Zajar eligieron a las representantes oficiales de cada departamento, las reacciones hicieron eco en las plataformas en donde se han venido escribiendo los nombres de la posible futura Miss Universe Colombia.

¿Quién es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality?

El reality no es solo del interés de los internautas, sino que a la vez de las figuras públicas, una de ellas la presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, quien no dudó en dar a conocer quién de las candidatas es su favorita.

Mediante una historia en su perfil de Instagram, escenario digital en el que acumula 1.4 millones de seguidores, Yaya Muñoz reposteó una foto de su favorita para ganar el reality de belleza.

Yaya Muñoz
Yaya Muñoz fue reina de belleza | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Sin más preámbulo al respecto, la representante que más le ha gustado a la presentadora es Marlyn Dinas, Miss Cauca. Vale comentar que Yaya fue reina de belleza.

"Mi favorita desde ya. Cauca, mi negra linda", escribió Yaya Muñoz para Marlyn Dinas.

Es preciso decir que Marlyn se posiciona como una de las más poderosas en Miss Universe Colombia, el reality. De hecho, ocupa uno de los primeros puestos, demostrando que anhela convertirse en la mujer que represente al país en Miss Universe, en viral.

 

¿Quién es Marlyn Dinas, Cauca, en Miss Universe Colombia, el reality?

Marlyn Dinas es de Caloto, norte del Cauca, y fue elegida como la representante oficial de Cauca en Miss Universe Colombia, el reality. Se trata de una de las participantes más preparadas en el formato, ya que ha hecho parte de otras propuestas de belleza e incluso fue Señorita Afrodescendiente en el año 2011.

Marlyn Dinas
Marlyn Dinas tiene una destacada preparación | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

En la competencia, Marlyn busca transmitir mensajes enfocados en la diversidad, la formación, la constancia y la importancia de la reflexión interna dentro del crecimiento personal.

No te pierdas los capítulos completos de Miss Universe Colombia, el reality, descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Julián Zuluaga MasterChef Celebrity Colombia

Julián Zuluaga llama "sapos" a excompañeros de MasterChef Celebrity: apunta contra Violeta y Andrea

Julián Zuluaga se defendió de quienes lo regañaron en MasterChef Celebrity, así que les 'cantó la tabla'.

Reacción de Karen Sevillano¿Qué Hay pa’ Dañar? Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó al anuncio de ¿Qué hay pa’ dañar?, el nuevo programa de Canal RCN

La creadora de contenido no se quedó callada y opinó sobre ‘La Gorda’, con quien compartió en La casa de los famosos.

Chicho Arias Talento nacional

'Chicho' Arias, exparticipante de MasterChef, tuvo cambio extremo tras bajar 50 kilos: así luce

'Chicho' Arias apareció en Canal RCN y los televidentes de MasterChef quedaron sin palabras al ver lo cambiado que está.

Lo más superlike

Michael Chaves presenta la historia más oscura de la saga del Conjuro Curiosidades

El Conjuro 4: Michael Chaves revela detalles el capítulo final más oscuro de la saga de terror

El director de la saga reveló le apuesta por un estilo clásico y terror psicológico inspirado en el cine de los 80.

Violeta Bergonzi sobre su maternidad Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi rompió en llanto tras el primer día de colegio de su hija

En Japón, un estudio a 97.000 personas reveló efectos positivos de jugar durante la pandemia. Viral

¿Los videojuegos podrían hacerte más inteligente? esto dicen los especialistas

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe