Karen Sevillano reaccionó al anuncio de ¿Qué hay pa’ dañar?, el nuevo programa de Canal RCN

¿Qué hay pa’ dañar? llega a la app de Canal RCN, un programa conducido por Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia, quienes le darán ese toque fresco, divertido y sarcástico.

¿Cuándo es el estreno de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’? Conoce el día, la hora y más detalles

¿Qué hay pa’ dañar? se estrenará el próximo lunes 8 de septiembre de 2025 y se emitirá en vivo de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., a través de la aplicación oficial del Canal RCN.

Valentina Taguado estrena ¿Qué Hay pa’ Dañar? en la App RCN. (Foto: Canal RCN)

Este espacio matutino, busca ofrecer un formato fresco y espontáneo, alejado de las estructuras tradicionales. Con un enfoque en el humor irreverente, la conversación sin filtros y un lenguaje auténtico y a disfrutar de un contenido cercano a las plataformas digitales.

Sin duda, Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia harán una combinación perfecta: tres miradas distintas y un estilo sin guiones. Valentina Taguado, reconocida locutora de radio juvenil, aporta su sello fresco y espontáneo; Hassam, con sus personajes como Rogelio Pataquiva, Güevardo y la Doctora Gloria, le dará el toque de humor característico; y Johana Velandia, la comediante conocida como ‘Una Gorda Ahí’, ofrece una voz auténtica de humor y empoderamiento. Muchos la conocieron tras su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Así opinó Karen Sevillano del nuevo programa ¿Qué hay pa’ dañar? de Canal RCN

Karen Sevillano, la creadora de contenido digital que compartió con Johana Velandia en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, reaccionó a la publicación de anuncio de ‘¿Qué Hay pa’ Dañar?’. Sin duda, ofreció todo su positivismo frente a la participación de ‘Una Gorda Ahí’.

Karen Sevillano reaccionó a ¿Qué Hay pa’ Dañar (Foto:Canal RCN)

‘Eso va a estar bueno. Mami ya sabe’, comentó Karen, dejando ver su entusiasmo por el programa y su apoyo al estilo único y auténtico de la comediante.

Durante la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Karen Sevillano y Johana Velandia compartieron una relación de respeto y apoyo mutuo. Aunque Johana fue la segunda eliminada del reality de convivencia, la comediante apoyó a Karen durante toda su participación, respaldándola hasta que se coronó como ganadora de esta temporada.