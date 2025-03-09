Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón causa conmoción tras denunciar que Epa Colombia está muy mal | VIDEO

Desde México, Yina Calderón reveló que habló con la prometida de Epa Colombia sobre el estado en el que se encuentra.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Epa Colombia
Yina Calderón causa conmoción por estado de salud de Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón arribó a México. Tan pronto pisó el país centroamericano, ha captado el interés, pues ha dado diversas entrevistas e incluso apareció en un video con nada más y nada menos que Melissa Gate.

Sin embargo, aunque la influenciadora ha estado contenta, no todo es positivo debido a que se expresó acerca de su amiga Epa Colombia, quien se encuentra en prisión desde hace meses.

Artículos relacionados

¿Cómo Yina Calderón reveló que Epa Colombia está grave de salud?

Yina Calderón aprovechó el foco que está teniendo en México para hablar sobre Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como Epa Colombia, quien fue arrestada mientras la empresaria de fajas participaba en La casa de los famosos Colombia.

Aparte de dar un contexto sobre lo que sucedió con Epa Colombia, la polémica influencer denunció que su amiga estaría grave de salud. Como era de suponerse, sus declaraciones preocuparon.

Yina Calderón
Yina Calderón no está de acuerdo con el arresto a Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

En la propuesta mexicana Vaya Vaya TV, Yina Calderón manifestó su anhelo de que Epa Colombia salga de la cárcel, luego indicó que recientemente pudo hablar con la prometida de la emprendedora de queratinas, Karol Samantha, y se enteró del aparente estado de salud de su colega.

Artículos relacionados

"La gente no sabe, pero ayer pude hablar con la esposa de Epa y me cuenta que está muy enferma mi amiga Epa... Chicos, necesito que me ayuden a conseguirle la casa por cárcel porque literal se está muriendo en la cárcel, está muy mal, por eso la trasladaron a otra cárcel... Tan mal está que hasta está d3presiva", comunicó Yina Calderón.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia?

El pasado 20 de agosto, Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. Entre los reportes, se hizo una petición para que la creadora de contenido llegara a este nuevo lugar para que tenga más seguridad y mejores condiciones.

Epa Colombia
Epa Colombia cuando estaba en El Buen Pastor | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Pese al traslado, Epa Colombia ha estado alejada, hasta el punto en el que no ha querido hablar con Yina Calderón, sino que quienes la ven son su prometida, hija y padres. La empresaria fue condenada hace medio año.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi sobre su maternidad Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi rompió en llanto tras el primer día de colegio de su hija

La presentadora Violeta Bergonzi no ocultó sus lágrimas tras el primer día de colegio de su hija Alicia.

Andrea Valdiri y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Mamá de Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón, esto dijo

Carmen Valdiri, mamá de Andrea Valdiri también se refirió a la pelea que tendrán Yina Calderón y su hija.

Yeferson Cossio y Cintia Cossio Yeferson Cossio

Yeferson Cossio mostró su reacción tras el nacimiento de Lucca, segundo hijo de Cintia Cossio

Yeferson Cossio compartió en redes la emoción que sintió tras el nacimiento de Lucca, el segundo hijo de su hermana Cintia Cossio.

Lo más superlike

Actualmente, su cuerpo acumula más de 15.000 piercings y sueña con llegar a los 20.000. Viral

Así luce Elaine Davidson, la mujer con más de 15.000 perforaciones en el cuerpo

Elaine Davidson, brasileña de 56 años, tiene el récord Guinness con más de 15.000 perforaciones y un estilo único en el mundo.

Yaya Muñoz, Miss Universe Colombia Yaya Muñoz

Ella es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality

En Japón, un estudio a 97.000 personas reveló efectos positivos de jugar durante la pandemia. Viral

¿Los videojuegos podrían hacerte más inteligente? esto dicen los especialistas

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe