Yina Calderón causa conmoción tras denunciar que Epa Colombia está muy mal | VIDEO

La empresaria de fajas Yina Calderón arribó a México. Tan pronto pisó el país centroamericano, ha captado el interés, pues ha dado diversas entrevistas e incluso apareció en un video con nada más y nada menos que Melissa Gate.

Sin embargo, aunque la influenciadora ha estado contenta, no todo es positivo debido a que se expresó acerca de su amiga Epa Colombia, quien se encuentra en prisión desde hace meses.

¿Cómo Yina Calderón reveló que Epa Colombia está grave de salud?

Yina Calderón aprovechó el foco que está teniendo en México para hablar sobre Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como Epa Colombia, quien fue arrestada mientras la empresaria de fajas participaba en La casa de los famosos Colombia.

Aparte de dar un contexto sobre lo que sucedió con Epa Colombia, la polémica influencer denunció que su amiga estaría grave de salud. Como era de suponerse, sus declaraciones preocuparon.

Yina Calderón no está de acuerdo con el arresto a Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

En la propuesta mexicana Vaya Vaya TV, Yina Calderón manifestó su anhelo de que Epa Colombia salga de la cárcel, luego indicó que recientemente pudo hablar con la prometida de la emprendedora de queratinas, Karol Samantha, y se enteró del aparente estado de salud de su colega.

"La gente no sabe, pero ayer pude hablar con la esposa de Epa y me cuenta que está muy enferma mi amiga Epa... Chicos, necesito que me ayuden a conseguirle la casa por cárcel porque literal se está muriendo en la cárcel, está muy mal, por eso la trasladaron a otra cárcel... Tan mal está que hasta está d3presiva", comunicó Yina Calderón.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia?

El pasado 20 de agosto, Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. Entre los reportes, se hizo una petición para que la creadora de contenido llegara a este nuevo lugar para que tenga más seguridad y mejores condiciones.

Epa Colombia cuando estaba en El Buen Pastor | Foto del Canal RCN.

Pese al traslado, Epa Colombia ha estado alejada, hasta el punto en el que no ha querido hablar con Yina Calderón, sino que quienes la ven son su prometida, hija y padres. La empresaria fue condenada hace medio año.