Mamá de Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón, esto dijo

La pelea entre Andrea Valdiriy Yina Calderón en el ring de boxeo, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, y como un anticipo de lo que se viene, la mamá de la barranquillera no se quedó callada y dio su opinión sobre el enfrentamiento y la contrincante de su hija.

¿Qué dijo la mamá de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón?

En medio de una entrevista que Carmen Valdiri concedió a un programa de entretenimiento arremetió contra Yina Calderón y dejó evidencia que la creadora de contenido no es de su agrado.

"Que siga hablando, que siga haciendo daño con la lengua porque el día que se muerda esa niña se mu3r3, se env3nen4", señaló la mujer, quien además aseguró que le ha hecho saber lo que piensa por medio de redes sociales.

Así mismo, la señora Valdiri no dudó en referirse a la pelea que Andrea se disputará con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues además de estar confiada en la preparación que ha tenido su hija a lo largo de estos meses, también confesó que muchos la han visto entrenando y aseguran que es una competidora fuerte.

Esto dijo la mamá de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

La influenciadora, que con frecuencia muestra sus arduas jornadas de entrenamiento, ha mostrado gran expectativa por encontrarse en el ring con su contrincante, pues, cabe señalar, desde que se hizo el anuncio oficial, tanto Valdiri como Calderón han dejado en evidencia sus intenciones de llevarse la victoria.

Mamá de Andrea Valdiri lanzó comentario sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Es importante mencionar que, el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y será trasmitido en vivo por la plataforma Kick.

El evento es organizado por el streamer Westcol en donde también se enfrentarán la modelo Karina García y la influencer mexicana Karely Ruiz.

Por ahora, fans de cada una de las competidoras, han estado siguiendo de cerca el proceso de acondicionamiento físico de ellas, pues esperan poder ver a sus ídolos dándolo como deportistas y, por su puesto, siendo las ganadoras del torneo.