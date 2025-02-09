Yeferson Cossio causó revuelo tras la polémica exigencia que le hizo a su hermana

Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido con mayor reconocimiento del país, dividió opiniones en redes sociales luego de hacer pública la exigencia que le hizo a su hermana Cintia Cossio.

¿Cuál fue la exigencia que Yeferson Cossio le hizo a su hermana Cintia?

En las últimas horas, empezó a circular un video en el que quedó en evidencia el favor que el creador de contenido le pidió a Cintia cuando llegue el momento de registrar al menor que pronto será un nuevo integrante en la familia.

De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, el influenciador le pidió a su hermana que Cossio sea el primer apellido que lleve su hijo, pues contrario a lo que se suele hacer, en este caso no iría de primero el de su padre, sino el de la mamá.

¿Por qué Yeferson Cossio le exigió a su hermana que su sobrino lleve primero el apellido Cossio

Según lo comentó Yeferson tras ser interrogado por Carolina Gómez, su novia, él se tomó el atrevimiento de pedirle este favor a Cintia, guiado por el temor de que el mencionado apellido muera.

“Va a ser Cossio López, porque si no, el apellido muere conmigo”, dijo el creador digital mientras se encuentra al interior de un carro y va en compañía de su pareja.

¿Yeferson Cossio planea ser papá? Esto dijo el influenciador

Aunque Cossio no dijo explícitamente si planea o no convertirse en padre, sus declaraciones si dejan ver que por ahora no quiere que esto suceda, ya que en medio de la grabación reveló que, por su parte, su apellido podría no prolongarse.

Como era de esperarse, “el favor” que el influencer le pidió a su hermana desató diversos comentarios por parte de los internautas quienes, por un lado, tomaron con un poco de humor la situación, y por el otro, hubo algunos que expresaron su descuerdo con la decisión.