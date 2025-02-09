Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio causó revuelo tras la polémica exigencia que le hizo a su hermana

En las últimas horas, empezó a circular un video que rápidamente desató todo tipo de opiniones en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeferson Cossio durante una entrevista para SuperLike.
Yeferson Cossio causó revuelo con exigencia que le hizo a su hermana. Foto | Canal RCN.

Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido con mayor reconocimiento del país, dividió opiniones en redes sociales luego de hacer pública la exigencia que le hizo a su hermana Cintia Cossio.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la exigencia que Yeferson Cossio le hizo a su hermana Cintia?

En las últimas horas, empezó a circular un video en el que quedó en evidencia el favor que el creador de contenido le pidió a Cintia cuando llegue el momento de registrar al menor que pronto será un nuevo integrante en la familia.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, el influenciador le pidió a su hermana que Cossio sea el primer apellido que lleve su hijo, pues contrario a lo que se suele hacer, en este caso no iría de primero el de su padre, sino el de la mamá.

Artículos relacionados

¿Por qué Yeferson Cossio le exigió a su hermana que su sobrino lleve primero el apellido Cossio

Según lo comentó Yeferson tras ser interrogado por Carolina Gómez, su novia, él se tomó el atrevimiento de pedirle este favor a Cintia, guiado por el temor de que el mencionado apellido muera.

“Va a ser Cossio López, porque si no, el apellido muere conmigo”, dijo el creador digital mientras se encuentra al interior de un carro y va en compañía de su pareja.

¿Yeferson Cossio planea ser papá? Esto dijo el influenciador

Aunque Cossio no dijo explícitamente si planea o no convertirse en padre, sus declaraciones si dejan ver que por ahora no quiere que esto suceda, ya que en medio de la grabación reveló que, por su parte, su apellido podría no prolongarse.

Como era de esperarse, “el favor” que el influencer le pidió a su hermana desató diversos comentarios por parte de los internautas quienes, por un lado, tomaron con un poco de humor la situación, y por el otro, hubo algunos que expresaron su descuerdo con la decisión.

“No estoy de acuerdo”, “Y el esposo está pintado a la pared”, “Es la identidad del niño”, “Si no está mal la idea”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024. Viral

Isabella Ladera reveló cómo intentaron hacerle brujería: "me quitaron un mechón"

La modelo Isabella Ladera, contó detalles de cómo fue este desafortunado momento que vivió hace un tiempo.

Pipe Bueno sorprendió con video y lo asocian con Luisa Fernanda W Pipe Bueno

Pipe Bueno causa revuelo con video y reacción de Luisa W sorprende: "Fingir que todo sigue igual"

Pipe Bueno enciende de nuevo las alarmas sobre su relación con Luisa Fernanda W tras publicar video con curioso mensaje.

Marlon Solórzano, Yana Karpova y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Marlon Solórzano

Yana Karpova niega haberle ‘robado’ el novio a Melissa Gate, esto dijo

Yana Karpova decidió responderle de manera contundente a un seguidor que insinuó le "bajó" el novio a Melissa Gate.

Lo más superlike

Michelle Rouillard y Valentina Taguado ganaron reto en MasterChef Valentina Taguado

Michelle Rouillard y Valentina Taguado ganaron reto juntas en MasterChef: así celebraron

Michelle Rouillard y Valentina Taguado tuvieron efusiva reacción tras ganar importante reto en MasterChef Celebrity.

Una vida dedicada a un reto personal: la mujer que logró el récord Guinness por sus uñas. Viral

Ella es Lee Redmond, la mujer que dejó crecer sus uñas por más de 30 años

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

Shakira Shakira

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje