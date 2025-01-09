Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Luisa Fernanda W confirmó su tercer embarazo? Esto dijo la influencer

Luisa Fernanda W se sinceró en redes sociales ante los crecientes rumores de un supuesto embarazo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W confirmó si está embarazada. Foto | Canal RCN.

Una vez más la influenciadora Luisa Fernanda W capturó la atención en redes sociales al confirmar si actualmente se encuentra embarazada, esto a raíz de los comentarios que recibe con frecuencia por parte de los internautas.

¿Luisa Fernanda W está embarazada? Esto dijo la influenciadora

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, reveló la verdad sobre si se encuentra esperando su tercer hijo junto al cantante Pipe Bueno.

"Les voy a compartir algo y es que la verdad no sé cómo sentir cuando me dice "Luisa estás embarazada", porque simplemente qué les puedo decir, muy sinceramente desde que yo llegué a México he comido tacos de una manera deliciosa y no estoy embarazada", señaló.

Según lo comentó la también empresaria, quizás desde su llegada a México se ha subido unos "kilitos" de más, lo cual ha llevado a que muchos hayan notado cierto cambio en sus medidas. Sin embargo, reiteró una vez más que esto no tiene nada que ver con un embarazo como muchos lo aseguran.

¿Por qué Luisa Fernanda W aclaró si está embarazada?

Así mismo, la antioqueña aprovechó su aparición por medio de las historias para sincerarse respecto a la etapa en la que se encuentra, esto teniendo en cuenta que no se está cuidando como lo hace normalmente, por lo que es apenas entendible que se haya subido de peso, "quien me conoce y me sigue hace muchos años sabe que Luisa Fernanda pasa por estas etapas", añadió.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W reveló si está embarazada por tercera vez . Foto | Canal RCN.

Frente a este tema, fue clara al mencionar que, en las próximas semanas, espera poder retomar los hábitos saludables que siempre ha intentado incluir en su rutina, especialmente en su alimentación, por lo que aseguró que seguirá con el consumo de su proteína, así como con el ejercicio constante para mantener su figura.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
La respuesta de Luisa Fernanda W ante rumores de embarazo. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la también cantante, invitó a sus seguidores a no opinar de los cuerpos los ajenos, pues considera que, en este caso, lo mejor es evitar hacer juicios de valor que pueden llegar a tener un impacto en las demás personas.

