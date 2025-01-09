Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura de León y Salomón Bustamante: ¿cómo se conocieron y cuánto llevan juntos?

En los últimos días, han aumentado los rumores sobre la posible ruptura entre Laura de León y Salomón Bustamante.

La historia de amor entre Laura de León y Salomón Bustamante, quienes por estos días han estado en el centro de la conversación tras los rumores de una posible separación, comenzó hace más de una década cuando ambos coincidieron en el Canal RCN.

¿Cómo se conocieron Laura de León y Salomón Bustamante?

En ese momento, Salomón se desempeñaba como presentador en el programa Estilo RCN, mientras que ella se encontraba realizando sus prácticas en departamento de talento del canal y, aunque inicialmente ambos se acercaron sin ninguna pretensión de algo más, poco a poco la amistad fue transformándose.

En una emotiva publicación que la reconocida actriz hizo en su cuenta de Instagram, reveló que en ese entonces Bustamante consideraba que ella era muy joven para él, por lo que ninguna se atrevió a dar el paso de iniciar una relación.

“Él tuvo novia y yo me devolví a Cartagena y me ennovié. Tiempo después me fui a vivir a Bogotá y hablábamos normal, pues siempre hubo mucho respeto. Después estuvimos solos, pero él me echaba los cuentos de cuando le coqueteaba una pelada y yo sentía como celos”, explicó Laura durante una entrevista que concedió para un medio de comunicación.

Finalmente, y luego de varias citas que ambos tuvieron en Cartagena, ciudad natal de los dos, al fin se dieron la oportunidad de conocerse y tener una relación formal que con el tiempo fue consolidándose y tomando mucha más fuerza.

¿Cuándo se casaron Laura de León y Salomón Bustamante?

Tras varios años de noviazgo, los cartageneros tomaron la decisión de casarse en una boda civil que se llevó a cabo en su ciudad y que se llevó a cabo en el año 2020 en medio de las restricciones de la pandemia.

Más tarde, en el año 2021 De León y Bustamante llegaron al altar para dar el sí definitivo en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Catedral de Cartagena el 7 de diciembre de ese año.

¿Qué pasó entre Laura de León y Salomón Bustamante en los últimos días?

Recientemente, han tomado fuerza los rumores de una supuesta crisis en el matrimonio de Laura y Salomón, lo anterior como una respuesta ante la falta de interacción de ambos en sus redes sociales, plataformas en las que presumían con frecuencia su relación.

Otro de los factores que ha alimentado las especulaciones de una ruptura, es el hecho de que el presentador haya dejado de seguir en su cuenta de Instagram a la actriz, mientras que ella todavía lo mantiene en su lista de seguidos.

Pese a los comentarios, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir su situación actual.

