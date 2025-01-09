Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano reveló cuál es su candidata favorita de Miss Universe Colombia: "tiene potencial"

Karen Sevillano dio su opinión sobre las candidatas de Miss Universe Colombia y habló sobre el jurado del reality de belleza.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025 - Grupo de candidatas Miss Universe Colombia.
Karen Sevillano reveló el nombre de su candidata favorita de Miss Universe Colombia. Fotos | Canal RCN.

Karen Sevillano, una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, mostró ser una fiel televidente de Miss Universe Colombia el reality, pues así lo dejó ver a través de redes sociales en donde dio su opinión sobre algunas de las candidatas del certamen.

¿Cuál es la candidata de Miss Universe Colombia que se convirtió en la favorita de Karen Sevillano?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influenciadora acumula millones de seguidores, compartió detalles de cómo vivió el capítulo de este domingo 31 de agosto, allí, dijo sin filtros lo que piensa de las representantes y del exigente jurado integrado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

Por medio de sus historias, la influencer caleña dio a conocer que, una de las candidatas favoritas es Dayana Ángulo, representante del departamento de Casanare, a quien desde que la vio en pantalla elogió por su belleza y actitud.

“Casanare me gusta, Casanare me agrada, Casanare tiene potencial y tiene con qué, hermosa mi reina, mira ese rostro, mira ese cabello, mira esa piel”, explicó Sevillano mientras grababa con su celular el rostro de la participante.

¿Quién es Dayana Ángulo, la participante de Miss Universe Colombia que es la favorita de Karen Sevillano?

En medio de sus declaraciones, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia elogió la elección de los jurados, pues a su parecer cada uno cuenta con la experiencia para elegir a la mujer que representará al país en Tailandia, país en donde se llevará a cabo Miss Universe.

Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karen Sevillano dio su opinión sobre el jurado de Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Así mismo, no perdió la oportunidad para exaltar el porte de Andrea Tovar e insistió en la importancia de que las candidatas tengan la misma actitud y elegancia que la exreina de belleza.

Grupo de candidatas de Miss Universe Colombia.
Karen Sevillano reveló que la candidata de Casanare es una de sus favoritas. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN, celebró el resultado de la tabla de posiciones que se dio a conocer al final de capítulo, en donde Dayana, de Casanare, logró ocupar la posición número 1.

“Casanare quedó de primera y yo les dije que me gustaba Casanare, porque yo donde pongo el ojo… cuando yo te diga que una la da es porque la da”, reiteró.

Por ahora, Karen y millones de colombianos, continúan a la expectativa por conocer qué sorpresas traerá el reality en sus próximos capítulos, pues en los dos primeros demostró conquistar a todos los seguidores de este tipo de formatos.

