Martha Isabel Bolaños denunció incómodo momento con un policía en San Andrés

El momento ocurrió mientras la actriz Martha Isabel Bolaños se disponía a ingresar a la Isla de San Andrés.

Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024.
Martha Bolaños denunció incómodo momento en el aeropuerto. Foto | Canal RCN.

En los últimos días, la actriz Martha Isabel Bolaños llamó la atención en rede sociales tras revelar que vivió una incómoda experiencia durante su más reciente viaje al Isla de San Andrés, mientras se encontraba en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.

¿Qué le pasó a la actriz Martha Isabel Bolaños durante su visita a San Andrés?

De acuerdo con el relato de la recordad actriz de ‘Yo Soy Betty La Fea’, fue sometida a un control de seguridad que ella misma calificó como excesivo y fuera de lo común.

De acuerdo con la versión de los hechos de Bolaños, pese a cumplir con todos los requisitos para ingresar a este destino, un agente de policía insistió en que debía realizarle varias requisas en las que se llevaron a cabo revisiones manuales además de exigirle el paso por el escáner de rayos X.

Tras lo ocurrido, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió con sus seguidores la incomodidad que le produjo este desagradable episodio, especialmente porque fue innecesario someterla a tantos controles cuando ya había cumplido con todos los requisitos para su ingreso a la isla.

Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024.
Martha Isabel Bolaños vivió incómodo momento en San Andrés. Foto | Canal RCN.

 

¿Por qué Martha Isabel Bolaños fue sometida a varios controles en el aeropuerto de San Andrés?

Como era de esperarse, la denuncia de Martha Isabel sobre lo ocurrido días atrás, generó diferentes reacciones entre los internautas, quienes le expresaron su apoyo a la intérprete y cuestionaron el exceso de medidas de seguridad hacia una figura tan reconocida como lo es ella.

Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024.
El desagradable momento que vivió Martha Bolaños durante revisión. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, hubo quienes argumentaron que, la situación que vivió es apenas normal, pues son precauciones que se toman teniendo en cuenta que San Andrés es un destino bastante visita por los turistas.

Hasta ahora, las autoridades del lugar en el que se vivió el incidente no se han pronunciado frente a los hechos.

Cabe señalar que, hace pocas horas Martha Isabel reapareció en su cuenta de Instagram para mostrarse emocionada por los proyectos que se vienen, y aunque no especificó qué pasará, si se dejó ver muy positiva y agradecida por cada una de las puertas que se le han abierto en su carrera como actriz y como Dj.

