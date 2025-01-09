Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura González rompió el silencio sobre rumores en destruir un hogar: “Me comparan con Diomedes Díaz”

Laura González aclaró varios rumores compartidos en redes sociales y usó una frase de Diomedes Díaz para desmentirlos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Laura González
¿Qué rumores aclaró Laura González? | Foto: Canal RCN

Laura González se ha posicionado en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su belleza y espontaneidad, la cual demostró al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, el nombre de Laura se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir varias novedades acerca de los rumores que se han compartido en redes sociales acerca de “haber dañado un hogar”.

Laura González aclara varios rumores que se han compartido en redes sociales

Recientemente, Laura González compartió a través de sus redes sociales una declaración acerca de los rumores compartiros en redes sociales de haber “destruido un hogar”. Por esta razón, la creadora de contenido digital sorprendió a sus seguidores con las siguientes declaraciones:

Laura González
Laura González compartió video aclarando rumores. | Foto: Canal RCN

“Ustedes ya saben. Me conozca o no me conozca, si usted se está separando o se va a separar me lo achantan a mí. Pues, ni siquiera a los 30 años que tengo me da para tanto marido o mozo que me ponen. Qué cosa y a unos ni los conozco”, añadió Laura González.

En el video se evidencia que Laura cantó la canción del cantante Diomedes Díaz llamada: ‘La suerte está echada’, donde hizo una particular comparación con el cantante acerca de los recientes rumores que ha recibido por parte de los internautas, expresando las siguientes palabras:

“Oigan, con todos los mozos que me ponen a mí Diomedes me quedó en pañales, eso es una payasada”, detalló Laura.

¿Cuál fue el paso de Laura González en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que una de las participantes que más se dio a conocer por parte de los internautas fue Laura González, quien sorprendió a los internautas con su llegada a la casa más famosa del país.

Laura González
Laura González estuvo en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Recordemos que desde su llegada presentó varias diferencias con Karina García tras varias diferencias presentadas en el pasado. Así también, uno de los temas que más se presentaron en el reality se trató del vínculo que tuvo con su expareja Juan Martín Moreno, con quien tuvo varios desacuerdos tras una división de opiniones compartida mediante las redes sociales.

