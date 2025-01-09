Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cony Camelo, exparticipante de MasterChef confesó que tiene nueva pareja: ¿de quién se trata?

Cony Camelo confesó en una entrevista de ‘Buen Día, Colombia’ que tiene novio y sale con un reconocido chef.

María Camila Arteaga
Cony Camelo
Cony Camelo reveló que sale con un reconocido chef. | Foto: Canal RCN

Cony Camelo se ha posicionado como una de las actrices más destacadas del país gracias a su amplia trayectoria profesional como actriz y por ser parte de una de las participantes de la anterior temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, la actriz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser parte de una de las invitadas del programa de ‘Buen Día, Colombia’, donde realizó varias confesiones acerca de su vida sentimental.

Cony Camelo confesó que tiene novio: ¿quién es?

Recientemente, Cony cautivó con su presencia en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, donde los presentadores le hicieron una variedad de preguntas acerca de su paso por la cocina de MasterChef Celebrity.

Cony Camelo
Cony Camelo confiesa que está enamorada. | Foto: Canal RCN

Así también, la actriz hizo una sorprendente confesión en la que reveló que actualmente tiene una relación sentimental con un reconocido chef, con quien comparte varios gustos en común, en especial por la gastronomía.

Aunque la actriz no reveló el nombre del chef con el que sale, expresó mediante sus palabras que está sumamente orgullosa de poder construir una especial relación con una persona que la impulsa a ampliar todos sus conocimientos en la cocina y expresó las siguientes palabras:

“Salgo con un chef, entonces, ha sido fantástico porque él también cocina y él obviamente tiene unos conocimientos químicos, pues finalmente la cocina es química. Por esta razón, cuando él supo que estuve en MasterChef, empezamos a cocinar juntos”, añadió Cony.

¿Cuáles son los proyectos de Cony Camelo en la actualidad?

Durante la entrevista, Cony reveló que está sumamente orgullosa de emprender varios proyectos a nivel profesional donde se ha fusionado como productora musical y, también, ha desarrollado múltiples habilidades en el campo artístico.

Cony Camelo
¿Cuáles son los proyectos de Cony Camelo en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Cony está estrenando ‘Colibrí’, tal como lo reveló durante la entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, donde se está estrenando como productora musical y está atravesando por un importante momento de su vida profesional.

Además, varios de sus seguidores han resaltado la gran admiración que sienten por la actriz y productora musical al compartir un importante paso en su vida musical.

