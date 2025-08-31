Laura de León reapareció en redes con fotos en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

El nombre de la actriz Laura de León y el de su pareja, el periodista Salomón Bustamante, han estado en boca de todos en las últimas semanas por los rumores de separación.

¿Cuál fue la publicación con la que Laura de León reapareció en redes?

Tanto la actriz como el recordado presentador de Muy Buenos Días han mantenido total silencio ante esta ola de rumores, sin embargo, ambos se han dejado ver de manera independiente.

Precisamente, Laura de León volvió a compartir una publicación en sus redes sociales tras varias semanas de inactividad.

La actriz de La Playita o Rojo Carmesí compartió dos fotografías en las que se dejó ver sonriente y en compañía de su primer amor, su papá.

Junto a las imágenes, la actriz dejó un cariñoso mensaje para su progenitor, en el que resaltó el detalle que le dio.

Te amo papi.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León dejó curioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

Salomón Bustamante mostró que celebró su cumpleaños solo

Curiosamente, el periodista también compartió una publicación este fin de semana en sus redes sociales en donde mostró lo que al parecer fue su cumpleaños número 44.

En las imágenes Salomón se dejó ver viajando y junto a su mascota únicamente, colocando un mensaje corto en el solo hizo alusión a su nueva vuelta al sol: "44 y contando".

Como era de esperarse estas publicaciones de ambos en donde se mostraron solos han avivado los rumores de ruptura que por estos días son protagonistas, en especial por el cumpleaños de Salomón, una fecha especial en la que no habría estado la actriz.

Laura de León dejó mensaje en medio de polémica con Salomón Bustamante. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Epa Colombia Mamá de Epa Colombia genera preocupación al publicar video de su hija llorando

¿Por qué empezaron los rumores de separación de Laura de León y Salomón Bustamante?

Los rumores de separación entre la actriz y el presentador empezaron semanas atrás cuando sus seguidores se percataron que ambos dejaron de compartir contenido juntos en redes sociales.

La prueba más reveladora hasta el momento y que encendió todas las alarmas fue que el presentador dejó de seguir a la actriz en sus redes sociales, algo que no pasó por desapercibido entre sus fanáticos.

Sin embargo, por ahora ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores sobre su separación.