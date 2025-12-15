Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ola de críticas tras Yina Calderón hacer house tour de donde vive: "Estrambótica como ella"

Yina Calderón tiene una inmensa casa de cuatro pisos, pero como todo la criticaron por el hogar que construyó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Ola de críticas tras Yina Calderón hacer house tour de donde vive | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón causó furor en redes sociales al hacer un nuevo house tour del lugar en el que vive.

Como se sabe, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia vive en un barrio popular, pues dice que es su esencia y no la cambiará.

¿Cómo es la casa de Yina Calderón?

Yina Calderón ha dicho en distintas oportunidades, incluso en República Dominicana, que tiene una inmensa casa, así que hizo un video haciéndole un recorrido a todo su recinto.

Yina Calderón
Yina Calderón tiene casa propia | Foto del Canal RCN.

Es así como la empresaria de fajas comenzó con el recorrido, de la siguiente manera:

  • En el primer piso: se encuentra la sala, el comedor, la cocina y los parqueaderos:
  • En el segundo piso: hay un cuarto auxiliar, roperos, baño auxiliar, máquinas de gimnasio y el lavado de ropas.
  • Entre el segundo y tercer piso, Yina Calderón tiene una sala de estar.
  • En el tercer piso: se encuentra el cuarto de la empresaria de fajas con su respectivo baño.
  • En el cuarto piso: una sala de exterior y espacio para hacer asados.

¿Por qué criticaron la casa de Yina Calderón?

Luego de que la polémica influencer hizo el recorrido de su casa, las reacciones tomaron relevancia.

Los internautas aplaudieron el hecho de que tenga su propia casa gracias a su trabajo, pero otros criticaron que en distintos momentos ha dicho que vive en una "mansión" y para algunos el aspecto de su hogar no tiene nada que ver con las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón
Yina Calderón suele ser criticada por todo | Foto del Canal RCN.

En ese orden de ideas, hubo una ola de críticas como las que se comparten a continuación:

"La casa es como ella, se ha hecho tantas cosas que no se entiende", "Qué estrés ver esa casa", "¿Es una casa o un centro estético?", "Estrambótica como ella", "Lo importante es que tiene casa", "Para los gustos los colores", "Una boleta", "Se ve que le gusta lo popular", "Es un lote de 4 por 6 de fondo y ella cree que es una mansión", se lee en Instagram.

