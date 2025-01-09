Dayana Angulo reacciona al liderar Miss Universe Colombia, el reality: "Orgullosamente llanera"

El pasado 31 de agosto, se llevó a cabo el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, una producción de Canal RCN, donde varias representantes han demostrado con su belleza, disciplina y talento que están dispuestas a ir detrás de la corona.

Por su parte, el nombre de Dayana Angulo, representante del Casanare, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras liderar la tabla de posiciones durante el anterior reto, en el que las modelos se enfrentaron a varias pruebas donde demostraron gran actitud durante la competencia.

Así reaccionó Dayana Angulo tras liderar la tabla de posiciones

Cabe destacar que Miss Casanare fue la primera participante en liderar la tabla de posiciones tras la decisión del jurado, donde evaluaron a las modelos durante una actividad de maquillaje y donde también se dejaron ver al natural.

Dayana Angulo lidera la tabla de posicionamiento en Miss Universe Colombia, el reality. | Foto: Canal RCN

De este modo, Dayana Angulo compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 40 mil seguidores, y expresó la gran felicidad que sintió al saber que fue la primera en liderar la tabla de posiciones tras su gran desempeño en la competencia y expresó las siguientes palabras:

“Orgullosamente llanera. Hoy emoción de mi raíz, pronuncio por primera vez. Soy Dayana Angulo, Casanare. Llevo en mi voz la fuerza de mi tierra, en mis pasos la grandeza de sus sabanas y en mi corazón el amor de mi gente”, detalló Dayana.

Tras la noticia en que Miss Casanare lidera la tabla de posición, muchos internautas han generado una ola de comentarios positivos mediante las redes sociales, resaltando su belleza y, también, el gran compromiso de todas las modelos en el concurso.

¿Quiénes hacen parte del jurado de Miss Universe Colombia? | Foto: Canal RCN

¿Quién hace parte del jurado de Miss Universe Colombia, el reality?

Es clave mencionar que durante los dos capítulos emitidos en pantalla, varios navegantes han compartido con emotividad a través de las diferentes plataformas digitales la gran participación del jurado, el cual está conformado por: Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Sin duda, el jurado les ha demostrado a todas las participantes del concurso que el triunfo está en su disciplina, pues hay una gran variedad de participantes que han demostrado todas sus capacidades, y también su gran talento durante las pasarelas.