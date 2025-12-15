Karina García lanzó contundente mensaje que muchos asociaron con Altafulla: "tiene nombre y apellido”

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García compartió un mensaje que no pasó desapercibido y que muchos interpretaron como una clara pulla a Altafulla.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje de Karina García que muchos interpretaron como una indirecta a Altafulla. (Foto Canal RCN).

Una frase breve, directa y con doble lectura bastó para encender las redes sociales por parte de Karina García, quien compartió un mensaje que no pasó desapercibido y que muchos interpretaron como una clara pulla a Altafulla.

¿Cuál fue el mensaje que Karina García compartió en redes sociales?

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, reapareció por medio de sus redes sociales en medio de unas merecidas vacaciones en compañía de sus hijos en una paradisiaca playa de Cartagena para compartir un mensaje que inició bastante emotivo.

Consejos para superar la tusa tras la ruptura de Karina y Altafulla.
Karina García terminó con Altafulla. | Foto: Canal RCN

En la publicación, la reconocida influenciadora paisa expresó abiertamente que su felicidad tenía nombre y apellido, acompañando sus palabras con un video a bordo de una lancha junto a sus hijos, Isabella y Valentino, dando a entender que ellos son el centro de su vida.

"Mi felicidad tiene nombre y apellido, ellos son mi vida”, escribió.

Sin embargo, el texto que escribió después de esto le dio otro sentido a su mensaje y muchos los relacionaron con una pulla para su expareja sentimental, Altafulla.

¿Por qué internautas creen que el mensaje de Karina García está dirigido a Altafulla?

Y es que la creadora de contenido digital quiso enviar un mensaje de empoderamiento a todas las madres solteras que la siguen en redes sociales. En este, aseguró que ninguna necesitaba de otra persona para llevar alegría a sus hijos, pues ellas solas podían hacerlo, tal y como ella lo estaba viviendo en ese momento.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina y Altafulla. Foto | Canal RCN.

“Mamás, ustedes no necesitan de nadie, solo ustedes bastan para que sus hijos sean felices. Si yo pude, ustedes también, créanme”.

García realizó este viaje familiar únicamente junto a sus dos hijos, sin la compañía de nadie más, luego de pasar una larga temporada alejada de ellos por compromisos laborales.

Aunque la influenciadora buscó transmitir un mensaje de empoderamiento, sus palabras fueron interpretadas de otra manera por un grupo de internautas, quienes comenzaron a especular sobre una supuesta indirecta para Altafulla, su expareja sentimental, con quien anteriormente compartía bastante tiempo junto a sus hijos.

