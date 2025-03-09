Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón sorprendió al debutar en su primera portada de revista

Yina Calderón se mostró emocionada de poder compartir este logro con sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se mostró emocionada al posar para su primera portada. Foto | Canal RCN.

Yina Calderón continúa dando de qué hablar en redes sociales y recientemente no fue la excepción, esto luego de que decidiera compartir con sus seguidores el icónico momento que vivió tras su paso por México.

¿Por qué Yina Calderón causó furor en redes sociales?

En las últimas horas, la polémica creadora de contenido reapareció nuevamente en su cuenta de Instagram para dejar ver un detrás de cámaras de las fotografías que le hicieron como parte de lo que será uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Mi primera portada de revista”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien no ocultó la emoción que le produjo este momento, y es que además se mostró emocionada de que este logro como influenciadora se diera precisamente en México.

En el video, la influenciadora se mostró posando la cámara con un vestido largo que le permite exaltar su figura. En cuanto al cabello, optó por llevarlo hacia la parte de atrás dejado al descubierto su rostro.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón causó furor con fotos para revista mexicana. Foto | Canal RCN.

La grabación, que rápidamente fue comentada por los internautas, fue acompañada por la recordada canción ‘A quién Le Importa’ de la cantante mexicana Thalia.

¿Por qué Yina Calderón se encuentra por estos días en México?

Tal y como lo dio a conocer Yina semanas atrás, su visita a México responde a una gira de medios que se encuentra realizando y que estaría relacionada con su posible participación en un reality.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón presumió sesión fotográfica para revista mexicana. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, hasta el momento, la influenciadora no ha revelado en qué programa estaría, por lo que muchos se mantienen expectantes por conocer de qué manera sorprenderá la opita.

Definitivamente, lo que sí es un hecho, es que desde su llegada al país Azteca, se ha dejado ver emocionada por las puertas que poco a poco se han ido abriendo, además de expresar su completo agradecimiento a la prensa mexicana por el recibimiento que ha tenido.

Por ahora, la también empresaria seguirá documentando su estadía en la capital mientras se prepara para lo que será su pelea con Andrea Valdiri el próximo sábado 18 de octubre.

