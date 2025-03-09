Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo dejó en shock a todos en MasterChef al usar beneficio secreto: así reaccionaron

Raúl Ocampo usó su beneficio secreto en MasterChef Celebrity y generó controversia entre sus compañeros: "Pura estrategia".

Juan David Velásquez
Raúl Ocampo utilizó beneficio secreto en MasterChef Celebrity
Raúl Ocampo utilizó beneficio secreto en MasterChef. (Fotos Canal RCN)

El capítulo del 3 de septiembre en MasterChef Celebrity estuvo para alquilar balcón con todo lo que pasó: hubo salvaciones, ausencias y se reveló el beneficio de Raúl Ocampo.

¿Cuál era el beneficio secreto de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity?

Siete participantes se tuvieron que enfrentar en el reto de salvación en donde tenían que hacer dos preparaciones al horno.

Los ganadores del reto fueron Violeta Bergonzi y Nico Montero, quienes lograron sorprender a los comensales invitados y así salvarse de ir a reto de eliminación.

Cuando se creía que todo había acabado y que cinco participantes se irían a reto de eliminación, Raúl Ocampo sorprendió a todos al anunciar que usaría el beneficio secreto que tenía.

El actor bajó del balcón y junto a los chefs leyó en voz alta lo que decía el sobre dorado que días atrás le había entregado Claudia Bahamón. Algo que Raúl comentó en la ausencia de la presentadora.

Me pidió que la guardara y solo la usara en este momento.

El sobre Raúl decía: "Le puedes quitar el delantal negro a la persona que quieras en el próximo reto de salvación", motivo por el que tenía que usarlo sí o sí.

Raúl Ocampo reveló lo que ganó en MasterChef
Raúl Ocampo contó de qué trata su beneficio en MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Raúl Ocampo salvó a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

El actor reveló que no podía contarle a ninguno de sus compañeros qué decía el sobre secreto que se había ganado o lo perdería automáticamente.

Al revelarse de qué trataba el beneficio de Raúl varios participantes quedaron sorprendidos y muchos empezaron a especular a quién salvaría entre Alejandra Ávila, Caterin Escobar, Pichingo, Patty y Ricardo Vesga.

Raúl Ocampo tras pensarlo unos segundos decidió salvar a Ricardo Vesga para sorpresa de varios de sus compañeros, una decisión que el actor anticipó.

Esto se va a calentar, se va a poner buenísimo

¿Cómo reaccionaron los participantes en MasterChef Celebrity al conocer decisión de Raúl Ocampo?

Mientras Ricardo Vesga se mostró feliz y pegó el grito en el cielo por la salvación que le dio Raúl Ocampo. Sin embargo, esto no gustó a sus compañeros del todo.

Gracias a Dios, Raúl no voy a estar en ese reto de eliminación.

La decisión de Raúl Ocampo de salvar a Ricardo Vesga sorprendió a varios y también causó controversia ya que muchos creían que se decantaría por Patty o Alejandra.

Ante la inconformidad de sus compañeros y preguntas, el actor aseguró que había sido una decisión estratégica.

Siento que si me enfrento a Ricardo Vesga tengo más posibilidades.

