MasterChef Celebrity: cuatro participantes se enfrentarán en reto de eliminación

Cuatro participantes quedaron en riesgo de salir de MasterChef Celebrity tras perder reto de Salvación: Raúl Ocampo usó beneficio secreto.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cinco participantes irán a reto de eliminación
Cinco participantes se enfrentarán en reto de eliminación. (Fotos Canal RCN)

En el capítulo del 3 de septiembre de MasterChef Celebrity siete participantes se enfrentaron en un reto de salvación en el que hubo dos ganadores y cinco participantes se fueron a reto de eliminación.

¿Cuáles participantes se salvaron de ir a reto de eliminación en MasterChef Celebrity el 3 de septiembre?

Los participantes que se enfrentaron en el reto de salvación fueron: Patricia Grisales, Pichingo, Aleja Ávila, Caterin Escobar, Ricardo Vesga, Nicolás Montero y Violeta Bergonzi.

En el reto de salvación los participantes tenían que cocinar con un horno especial con la condición de hacer dos preparaciones en este electrodoméstico.

Los comensales para este reto no eran Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, sino, tres comensales invitados.

Los participantes cocinaron y presentaron sus platos a los comensales invitados quienes tenían que calificar los platos con un puntaje, el cual se reveló al final, siendo los ganadores de la noche dos participantes que obtuvieron 9.5 de votos.

La primera en subir al balcón fue la presentadora Violeta Bergonzi, quien sorprendió a los comensales con su preparación y a los mismos chefs. Nico Montero fue el segundo en subir al balcón.

Violeta Bergonzi y Nico Montero ganaron reto de salvación
Violeta Bergonzi y Nico Montero ganaron reto de salvación. (Fotos Canal RCN)

¿Qué participantes se enfrentarán en reto de eliminación en MasterChef Celebrity?

Tras conocerse los ganadores de la noche del reto de salvación, los participantes que se fueron directamente a reto de eliminación fueron los siguientes: Patricia Grisales, Pichingo, Aleja Ávila y Caterin Escobar.

A estos cuatro participantes se les podría unir Luisfer Hoyos, quien ha faltado a varios retos de la última semana por un tema médico, sin embargo, esto se confirmará hasta el reto de eliminación.

Sin embargo, cuando todo parecía decidido en la noche de salvación el actor Raúl Ocampo sorprendió a todos sus compañeros y jurados al usar su beneficio secreto que había ganado semanas atrás.

¿Cuál era el poder de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity y a quién salvó?

El actor Raúl Ocampo tenía un poder secreto en sus manos que solo conocía Claudia Bahamón y que tenía con gran expectativa a sus compañeros.

Precisamente, el actor decidió usarlo antes de terminar el capítulo del 3 de septiembre y fue allí donde reveló que podía salvar a uno de sus compañeros de ir al reto de eliminación.

Raúl Ocampo se decantó por su compañero Ricardo Vesga a quien le quitó el delantal negro y dejó sorprendidos a todos sus compañeros, quienes lo asociaron a una decisión por estrategia.

