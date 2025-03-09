Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Por qué terminó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa? Aquí los detalles

Te revelamos los detalles de la ruptura entre Shakira y Antonio de la Rúa, tras los rumores de un posible reencuentro.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Shakira, Antonio de la Rúa
Verdadera razón por la que terminaron Antonio de la Rúa y Shakira | Foto AFP/ Martin Rodríguez

Tras varios rumores sobre el posible romance de Shakira con Antonio de la Rua, se reveló la verdadera razón por la que se separaron.

Artículos relacionados

 

¿Por qué terminó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Antonio de la Rúa es muy reconocido a nivel mundial, pues se fue una figura importante para su padre, Fernando de la Rúa, quien fue presidente en Argentina entre 1999 y 2001.

Empezó a ser más reconocido por tener un romance con la cantante 'Hips Don't Lie'. Luego de consolidar su relación, se convirtió en las más longevas del espectáculo, ya que estuvieron juntos casi once años juntos.

De hecho, se dice que se integró al equipo de Shakira para asesorarla en los negocios y fortalecer su imagen a nivel mundial.

Artículos relacionados

Anunciaron su divorcio en enero del 2010 mediante un comunicado, por lo que querían "un tiempo de crecimiento individual"

"Durante casi once años juntos nos hemos querido profundamente, cuidando el uno del otro y estando el uno junto al otro"

Tras ese comunicado, hubo problemas legales ya que el abogado decidió demandarla y exigirle una considerable suma de dinero.

Artículos relacionados

¿Por qué Shakira y Antonio de la Rúa volvieron ser mencionados en redes?

Recientemente, la cantante y el abogado han estado en el ojo público, pues se viralizó un video donde él se encontraba en uno de los conciertos de la intérprete.

Todo comenzó en el estadio GNP de la Ciudad de México, mientras interpretaba Días de Enero y una seguidores captó al empresario argentino sentado entre el público.

En otros medios, se dice que no es la primera vez que se ven juntos, es semanas anteriores fueron vistos en un restaurante de Miami junto a Milan y Sasha, hijos de Gerad Piqué.

Por el momento, ambos no han confirmado su relación o posible romance, pero los rumores crecen cada vez más.

Shakira, Antonio de la Rúa
Por este motivo terminaron Shakira y Antonio de la Rúa | Foto AFP/ Oscar Bernasconi
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Familiares de Big Mancilla revelaron el grave estado de salud del cantante y pidieron ayuda para los gastos médicos.

Dysam sorprende con nueva canción tras el Movistar Arena Talento nacional

Dysam presenta “Confidente” tras conquistar el Movistar Arena junto a Guayacán Orquesta

El artista Dysam sorprende con una mezcla dos géneros musicales, el popular y el urbano, en "Confidente".

Ivvy Queen con Karol G, Natti Natasha, Farina Talento internacional

Ivy Queen confiesa el proyecto fallido que tenía con Karol G, Natti Natasha y Farina

Ivy Queen reveló las razones por las que no salió la colaboración con Karol G, Natti Natasha y Farina.

Lo más superlike

La Segura La Segura

La Segura sorprende al mostrar cómo está decorando la casa de su mamá

Conoce aquí la decoración del hogar de la madre de La Segura y por qué es tan importante este capítulo en su vida.

El fútbol se paralizó en el Polideportivo Sur: las avispas fueron protagonistas inesperadas. Viral

Un enjambre de avispas interrumpió el partido Envigado vs Millonarios en la Copa Betplay 2025

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Yaya Muñoz, Miss Universe Colombia Yaya Muñoz

Ella es la participante favorita de Yaya Muñoz en Miss Universe Colombia, el reality

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"