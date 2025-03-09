¿Por qué terminó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa? Aquí los detalles

Tras varios rumores sobre el posible romance de Shakira con Antonio de la Rua, se reveló la verdadera razón por la que se separaron.

¿Por qué terminó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Antonio de la Rúa es muy reconocido a nivel mundial, pues se fue una figura importante para su padre, Fernando de la Rúa, quien fue presidente en Argentina entre 1999 y 2001.

Empezó a ser más reconocido por tener un romance con la cantante 'Hips Don't Lie'. Luego de consolidar su relación, se convirtió en las más longevas del espectáculo, ya que estuvieron juntos casi once años juntos.

De hecho, se dice que se integró al equipo de Shakira para asesorarla en los negocios y fortalecer su imagen a nivel mundial.

Anunciaron su divorcio en enero del 2010 mediante un comunicado, por lo que querían "un tiempo de crecimiento individual"

"Durante casi once años juntos nos hemos querido profundamente, cuidando el uno del otro y estando el uno junto al otro"

Tras ese comunicado, hubo problemas legales ya que el abogado decidió demandarla y exigirle una considerable suma de dinero.

¿Por qué Shakira y Antonio de la Rúa volvieron ser mencionados en redes?

Recientemente, la cantante y el abogado han estado en el ojo público, pues se viralizó un video donde él se encontraba en uno de los conciertos de la intérprete.

Todo comenzó en el estadio GNP de la Ciudad de México, mientras interpretaba Días de Enero y una seguidores captó al empresario argentino sentado entre el público.

En otros medios, se dice que no es la primera vez que se ven juntos, es semanas anteriores fueron vistos en un restaurante de Miami junto a Milan y Sasha, hijos de Gerad Piqué.

Por el momento, ambos no han confirmado su relación o posible romance, pero los rumores crecen cada vez más.