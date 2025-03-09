Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA predice sorprendente marcador del partido de la Selección Colombia vs Bolivia

La Inteligencia Artificial reveló el marcador final de cuánto quedará la Selección Colombia contra Bolivia.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Selección Colombia
IA reveló marcador de La Selección Colombia vs Bolivia | Foto AFP/ Joaquin Sarmiento - Aizar Raldes

Los colombianos se encuentran emocionados e ilusionados con el partido de la Selección Colombia contra Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez - Barranquilla.

¿Por qué es importante el partido de Selección Colombia contra Bolivia?

Recordemos que este partido es crucial para la Tricolor, ya que en él se define su camino hacia el Mundial 2026.

El encuentro se disputará mañana, jueves 4 de septiembre. La transmisión iniciará a las 4:30 p. m., mientras que el partido será a las 6:30 p. m. por el Canal RCN.

Colombia está obligada a ganar o al menos empatar frente a Bolivia para asegurar su clasificación al Mundial.

¿Cómo se encuentran la tabla de posiciones para el Mundial?

Por el momento, Colombia se sitúa en la sexta posición con 22 puntos y una diferencia de +4. Por el momento, la tabla se encuentra de la siguiente manera:

  1. Argentina: 35 puntos
  2. Ecuador: 25 puntos
  3. Brasil: 25 puntos
  4. Uruguay: 24 puntos
  5. Paraguay: 24 puntos
  6. Colombia 22 puntos
  7. Venezuela: 18 puntos
  8. Bolivia: 17 puntos
  9. Perú: 12 puntos
  10. Chile: 10 puntos

¿Cuánto quedará Colombia vs Bolivia, según la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial realizó su profundo análisis. De hecho, se dice que Colombia ganará el partido. Las estimaciones varían entre 2-0, 3-0 y, en algunos casos, 4-0. Un marcador probable y equilibrado podría ser 2-0 o 3-0. También es viable un 3-1 si Bolivia logra aprovechar algún descuido defensivo colombiano.

Sin embargo, destacan que hay varios factores claves para tener en cuenta. Uno de ellos, es que Colombia juega en casa y es un gran apoyo para todo el equipo.

También, se dice que Bolivia es uno de los equipos más vulnerables en defensa, mientras que Colombia mostró firmeza defensiva.

Otro variable es que hay mucha presión por parte de ambos equipos, ya que necesitan el resultado a su favor para clasificar al Mundial 2026.

Selección Colombia
IA reveló marcador de La Selección Colombia vs Bolivia | Foto AFP/ Joaquin Sarmiento
