Melissa Gate confiesa lo que siente por Alfredo Adame: “El más guapo”

Melissa Gate reveló detalles sobre cómo es su relación con Alfredo Adame tras estar en La casa de los famosos All-Stars.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Melissa Gate
Esto piensa Melissa Gate sobre Alfredo Adame | Foto Canal RCN

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Alfredo Adame?

Melissa Gate compartió la noticia de que se encuentra en México, allí tuvo la oportunidad de brindar varias entrevistas donde reveló cómo se llevó con los exparticipantes del reality.

Durante la entrevista en Telemundo, comentó que tiene muchos proyectos en camino. Por un lado, se encuentra incursionando en la música, específicamente en el género del trap, tanto así que lanzó su primer sencillo llamado 'Reales' y se encuentra trabajando en el segundo tema.

Por otra parte, destacó que tiene una relación muy especial con Alfredo Adame, quien le pareció un señor muy educado y oculto.

"Desde que lo vi, me pareció un señor muy educado, muy culto aparte de que es un hombre muy guapo, inteligente, el más guapo de La casa de los famosos All-Stars"

¿Cuál es la relación que tiene Melissa Gate con Luca?

Los presentadores cuestionaron sobre cómo es el vínculo con Luca. Recordemos que durante su intercambio en La casa de los famosos All-Stars había comentado que le parecía un hombre guapo y llamativo.

En esta ocasión, le preguntaron sobre Luca, quien aseguró que comparte una gran amistad y que solo tiene un vínculo de amigos.

"Está bueno pero lo quiero mucho como amigo...es muy chistoso, divertido pero pues no está bien salir de una relación para meterse en otra inmediatamente"

¿Melissa Gate se encuentra soltera?

Además de ello, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia destacó que en estos momentos de su vida no quiere tener compromisos con nadie y prefiere estar enfocada en sus proyectos.

"En estos momentos de mi vida yo no quiero compromisos, solamente quiero amistades, conocer, viajar"

Melissa Gate
Esto dijo Melissa Gate sobre sus vínculos | Canal RCN
