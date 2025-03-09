Jorge Herrera destapó verdad sobre Carolina Sabino en MasterChef Celebrity

Jorge Herrera, quien hace pocas semanas abandonó MasterChef Celebrity, nuevamente se refirió al reality de cocina durante una entrevista que concedió al programa Buen día Colombia.

¿Qué dijo Jorge Herrera sobre sus excompañeros de MasteChef Celebrity?

Tras su experiencia en la cocina más importante del mundo, el reconocido actor respondió a varias preguntas que le hicieron los conductores del matutino del Canal RCN, entre ellas sobre el participante que a su criterio es el más estratega de la competencia.

Ante el interés por conocer su respuesta, Herrera señaló sin titubeos que el título de la más estratega de la temporada se lo lleva Carolina Sabino, conclusión a la que llegó luego de trabajar en equipo con ella en una oportunidad puntual que aún recuerda.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Jorge Herrera sobre Carolina Sabino?

Y es que, de acuerdo con el recordado actor que dio vida al gran ‘Hermes Pinzón’, en el reto en donde tuvieron que hacer una preparación con los pescuezos de pollo, alimento que él nunca había probado, a ella se le ocurrió la idea de ponerlos en olla pitadora, decisión que más tarde terminó perjudicándolos.

Jorge Herrera destapó verdad sobre Carolina Sabino. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, explicó Jorge, fue un movimiento que lo llevó a poner en duda el juego de Carolina, pues bajo su lógica, no había ninguna razón para poner a “pitar” este alimento, por lo que se preguntó si lo que buscaba su excompañera era hacerlo perder.

¿Quién es la participante de MasterChef Celebrity más estratega? Esto dijo Jorge Herrera

Más tarde, continuó revelando detalles de cómo les fue cocinando, pues aseguró que después de poner los pescuezos en una olla pitadora, empezó a fritarlos, elección que tampoco comprendió, pues en vez de resolver lo que hizo fue empeorar la situación.

Jorge Herrera hizo inesperada confesión sobre Carolina Sabino. Foto | Canal RCN.

Aunque ya pasaron varias semanas desde aquel momento, hoy el intérprete recuerda esa cocinada junto a la cantante como un episodio bastante grave.

Por ahora, Jorge reveló algunos detalles de la segunda temporada de Betty La Fea la Historia Continúa, en donde por su puesto brillará con el personaje que lo llevó a convertirse en uno de los íconos de la televisión colombiana.