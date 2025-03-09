Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Herrera destapó verdad sobre Carolina Sabino en MasterChef Celebrity

Durante una entrevista en Buen día Colombia, Jorge Herrera hizo inesperada revelación sobre Carolina Sabino.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Herrera, Claudia Bahamón y Carolina Sabino en MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Jorge Herrera sobre Carolina Sabino. Foto | Canal RCN.

Jorge Herrera, quien hace pocas semanas abandonó MasterChef Celebrity, nuevamente se refirió al reality de cocina durante una entrevista que concedió al programa Buen día Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jorge Herrera sobre sus excompañeros de MasteChef Celebrity?

Tras su experiencia en la cocina más importante del mundo, el reconocido actor respondió a varias preguntas que le hicieron los conductores del matutino del Canal RCN, entre ellas sobre el participante que a su criterio es el más estratega de la competencia.

Artículos relacionados

Ante el interés por conocer su respuesta, Herrera señaló sin titubeos que el título de la más estratega de la temporada se lo lleva Carolina Sabino, conclusión a la que llegó luego de trabajar en equipo con ella en una oportunidad puntual que aún recuerda.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Jorge Herrera sobre Carolina Sabino?

Y es que, de acuerdo con el recordado actor que dio vida al gran ‘Hermes Pinzón’, en el reto en donde tuvieron que hacer una preparación con los pescuezos de pollo, alimento que él nunca había probado, a ella se le ocurrió la idea de ponerlos en olla pitadora, decisión que más tarde terminó perjudicándolos.

Jorge Herrera, Claudia Bahamón y Carolina Sabino en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Herrera destapó verdad sobre Carolina Sabino. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, explicó Jorge, fue un movimiento que lo llevó a poner en duda el juego de Carolina, pues bajo su lógica, no había ninguna razón para poner a “pitar” este alimento, por lo que se preguntó si lo que buscaba su excompañera era hacerlo perder.

¿Quién es la participante de MasterChef Celebrity más estratega? Esto dijo Jorge Herrera

Más tarde, continuó revelando detalles de cómo les fue cocinando, pues aseguró que después de poner los pescuezos en una olla pitadora, empezó a fritarlos, elección que tampoco comprendió, pues en vez de resolver lo que hizo fue empeorar la situación.

Jorge Herrera, Claudia Bahamón y Carolina Sabino en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Herrera hizo inesperada confesión sobre Carolina Sabino. Foto | Canal RCN.

Aunque ya pasaron varias semanas desde aquel momento, hoy el intérprete recuerda esa cocinada junto a la cantante como un episodio bastante grave.

Por ahora, Jorge reveló algunos detalles de la segunda temporada de Betty La Fea la Historia Continúa, en donde por su puesto brillará con el personaje que lo llevó a convertirse en uno de los íconos de la televisión colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz y La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Reviven polémica entrevista de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña, así lucían años atrás

Recientemente, Yaya Muñoz arremetió contra La Toxi Costeña y recordó el momento en el que la mujer puso en duda su trabajo como presentadora.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió al debutar en su primera portada de revista

Yina Calderón se mostró emocionada de poder compartir este logro con sus seguidores.

Cintia Cossio mostró la tierna reacción de su hijo mayor al conocer a su hermano Cintia Cossio

Cintia Cossio reveló video inédito de su parto: así reaccionaron su hijo mayor y Jhoan López

Cintia Cossio mostró las emotivas reacciones de sus familiares al conocer a Lorenzo e hizo confesión posparto: "Creí que ya era una persona feliz".

Lo más superlike

Raúl Ocampo utilizó beneficio secreto en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo dejó en shock a todos en MasterChef al usar beneficio secreto: así reaccionaron

Raúl Ocampo usó su beneficio secreto en MasterChef Celebrity y generó controversia entre sus compañeros: "Pura estrategia".

El fútbol se paralizó en el Polideportivo Sur: las avispas fueron protagonistas inesperadas. Viral

Un enjambre de avispas interrumpió el partido Envigado vs Millonarios en la Copa Betplay 2025

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Shakira, Antonio de la Rúa Shakira

¿Por qué terminó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa? Aquí los detalles

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"