Un enjambre de avispas interrumpió el partido Envigado vs Millonarios en la Copa Betplay 2025

Un inesperado enjambre de avispas detuvo en dos ocasiones el duelo Envigado vs Millonarios, generando pánico y retraso en la Copa Betplay.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El fútbol se paralizó en el Polideportivo Sur: las avispas fueron protagonistas inesperadas.
Un enjambre de avispas obligó a detener el Envigado vs Millonarios en plena Copa Betplay. Foto Freepik

El duelo de ida por los octavos de final de la Copa Betplay 2025 entre Envigado y Millonarios en el Polideportivo Sur, dejó emociones encontradas por la alarmante interrupción del partido.

¿Qué pasó en el Polideportivo Sur durante el encuentro Envigado vs Millonarios en la Copa Betplay?

Un panal de avispas obligó a suspender las acciones de juego en dos ocasiones durante varios minutos por seguridad de los jugadores y asistentes que se encontraban dentro del estadio.

Envigado vs Millonarios pasó de ser un duelo de octavos a un partido histórico por una invasión de avispas.
El encuentro había comenzado con total normalidad, Tomás Soto adelantó al conjunto antioqueño con un gol elevando la emoción entre los hinchas, sin embargo, lo que parecía ser un partido normal, cambió al minuto 57 cuando un enjambre de avispas apareció en medio del campo obligando a los jugadores a lanzarse al suelo.

¿Cuáles fueron las medidas de protección que tomaron durante la aparición de avispas en el campo de juego?

El árbitro se vio obligado a detener el compromiso luego de que las avispas se quedaran cerca de una de las porterías, por lo que la reacción fue inmediata para evitar ser picados por los animales tras un evidente ambiente de preocupación.

 

Y aunque la pausa inicialmente duró pocos minutos, la situación se complicó al minuto 62, en donde el enjambre regresó y se concentró en la portería de Millonarios, imposibilitando el transcurso natural del juego.

Por lo que el juez suspendió nuevamente el partido por más tiempo con el fin de tomar las acciones requeridas y minimizar los riesgos, garantizando seguridad tanto para los jugadores como para comentaristas y asistentes que hacían parte del encuentro deportivo.

Según expertos, las avispas igual que las abejas reaccionan al sentir que su colonia está siendo atacada, lo que puede resultar doloroso para los jugadores al recibir picaduras, pues el veneno de estos insectos, aunque no representan un riesgo mortal, puede llevar a consecuencias graves como hinchazón o reacciones alérgicas complicando el bienestar de los asistentes.

¿Cómo terminó el encuentro entre Envigado vs Millonarios tras este episodio inesperado?

Tras varios minutos de espera se reanudó el juego con la precaución frente a una nueva aparición de estos insectos, y aunque resultaron ilesos, fue un episodio que terminó opacando el rendimiento deportivo y la tranquilidad con la que ambos equipos disputaban el encuentro.

Momento en que los jugadores se lanzaron al suelo tras la aparición de las avispas.
Este episodio pasará a la historia de la Copa Betplay no solo por el marcador sino por lo impredecible de este hecho, además de los 12 minutos de reposición que fueron necesarios para definir el resultado del juego.

