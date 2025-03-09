Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce Elaine Davidson, la mujer con más de 15.000 perforaciones en el cuerpo

Elaine Davidson, brasileña de 56 años, tiene el récord Guinness con más de 15.000 perforaciones y un estilo único en el mundo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Actualmente, su cuerpo acumula más de 15.000 piercings y sueña con llegar a los 20.000.
Elaine Davidson ostenta el récord Guinness desde el año 2000 con 465 perforaciones. Foto Freepik

Elaine Davidson es la mujer de 56 años que le ha dado la vuelta al mundo con su particular aspecto físico, pues nació en Brasil y en su rostro acumula la mayor cantidad de perforaciones del mundo.

¿Por qué el caso de Elaine Davidson es tan popular entre los amantes del arte y las perforaciones?

Elaine llevó a otro nivel el arte de las perforaciones, pues acumula en su cuerpo alrededor de 15.000 piercings, una cifra que continúa en ascenso y que espera llevar a los 20.000 en diferentes partes de su cuerpo.

Elaine Davidson ostenta el récord Guinness desde el año 2000 con 465 perforaciones.
Actualmente, su cuerpo acumula más de 15.000 piercings y sueña con llegar a los 20.000. Foto Freepik

Su historia ha estado marcada por la constancia y la disciplina, además de la resistencia al dolor, pues su primera perforación fue en 1997 y desde entonces no se ha detenido, añadiendo cada vez más accesorios a su piel, superando no solo en cantidad sino en peso a las perforaciones tradicionales, pues en su cuerpo 3 kilos corresponden únicamente a estos accesorios.

¿Cómo logró entrar al Libro Guinness de los Récords?

Elaine alcanzó la fama mundial en el año 2000, cuando un representante de Guinness Word Récords certificó que tenía 465 piercings, de los cuales 192 se encontraban visibles en su rostro.

Un momento que marcó su vida y que desde entonces le permitió inmortalizar su nombre en el registro de los récords mundiales, teniendo en cuenta que la cantidad de adornos en su cuerpo no ha dejado de aumentar desde entonces.

 

Para ella este es un reconocimiento que resalta uno de los sueños que tuvo desde su infancia, que era aparecer en la página de este libro de récords, aunque en ese entonces no tenía clara de qué manera llegaría a cumplir su meta.

Además, sin importar las actividades de su día a día, Elaine jamás se retira sus accesorios y aunque no siempre cuenta con la aprobación de las personas, resalta que su mayor atributo es la identidad que ha construido con el paso de los años.

¿Son dolorosas tantas perforaciones?

Aunque para muchos podría ser una experiencia dolorosa, vivir con estos objetos metálicos en la piel no ha sido un problema mayor para Elaine, pues afirma que incluso puede dormir con ellos puestos.

Elaine asegura que puede dormir con todos sus piercings sin problema.
Sus accesorios suman más de 3 kilos de peso, convirtiéndose en parte de su identidad. Foto Freepik

Para Elaine, este proceso ha sido una elección personal que ha decidido combinar no solo con estilo y autenticidad sino con una inquebrantable actitud de campeona que la impulsa a seguir ampliando su propia marca mundial.

