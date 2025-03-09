La Segura sorprende al mostrar cómo está decorando la casa de su mamá
Conoce aquí la decoración del hogar de la madre de La Segura y por qué es tan importante este capítulo en su vida.
La Segura compartió detalles de la nueva decoración del hogar de su madre y generó emociones entre sus seguidores.
¿Qué dijo La Segura tras la nueva decoración del hogar de su madre?
A través de redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reveló su felicidad al planear la decoración y el diseño del hogar de su madre.
"Vamos camino a escoger todo lo del comedor que compramos pa la casita de mi mami.. La tela de las sillas, la piedra sinterizada que queremos"
En sus historias aparece acompañada de su esposo, Ignacio Baladán, y de su padre. El video fue grabado en un lugar repleto de decoraciones para el hogar, desde pisos y paredes hasta otros detalles.
¿Cuáles fueron las reacciones de sus seguidores tras la nueva decoración?
Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, muchos de ellos comentaron que sienten total alegría y felicidad por ese nuevo capitulo de la creadora de contenido.
"Muchos éxitos", "Que gran emoción"; "Que grande eres", fueron algunos comentarios de seguidores.
Por el momento, la creadora de contenido seguirá compartiendo más detalles de su vida personal y exponiendo detalles de la decoración del hogar de su madre.
¿Por qué el bebé de La Segura se considera como "el más famoso"?
La Segura ha compartido detalles sobre su maternidad y el proceso con su hijo Lucca. Hace poco, el bebé fue noticia al revelarse que, a su corta edad, ya trabaja.
En una entrevista, Lucca fue catalogado como “el más famoso”, pues además de tener redes sociales, ya cuenta con contratos laborales. Incluso, se mencionó que posee su propio fondo de ahorros para el futuro.
Por ahora, se desconoce el monto que gana, aunque se sabe que su contrato abarca tanto Colombia como Perú.