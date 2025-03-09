Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz estalló contra los comentarios ofensivos de La Toxi: "me tiene cansada"

A través de un video, Yaya Muñoz se mostró bastante molesta y se fue en contra de su excompañera de competencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz y La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz arremetió contra La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

Recientemente, Yaya Muñoz arremetió contra Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, a quien le respondió con firmeza para poner fin a los señalamientos que ha hecho en contra de José Rodríguez.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre los comentarios que hizo La Toxi Costeña?

En un video que la exparticipante compartió a través de redes sociales, se mostró bastante molesta con su excompañera y aseguró estar cansada de leer constantemente comentarios ofensivos sobre su pareja.

“Acaban de decirme algo que de verdad ya me tiene m4m4da, me tiene m4m4da este tema, yo creo que todo tiene un límite, ese temita de ‘muerd3 almohada’, me tiene m4m4da cada vez que leo esos comentarios”, señaló Yaya.

De acuerdo con lo dicho por la influenciadora, en anteriores ocasiones había evitado referirse a este tema, sin embargo, en esta oportunidad eligió no dejarlo pasar por alto y dejar clara su posición al respecto.

¿Por qué Yaya Muñoz arremetió contra La Toxi Costeña?

Y es que a partir de los señalamientos que ha hecho La Toxi, Muñoz no dudó en traer a la conversación la manera en la que, según ella, La Toxi fue duramente criticada tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

La dura respuesta de Yaya Muñoz a las críticas de La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

“Yo creo que no le bastó con salir y darse cuenta de todo el rechazo que tuvo como para concientizarse un poco”, aseguró, además, insistió en que todavía no comprende en cómo se atrevió a decir ciertas cosas de José.

En medio de la polémica, la creadora de contenido recordó que en algún momento la misma Toxi puso en duda su rol como presentadora, por lo que aprovechó para desmentir que, de hecho, existen las pruebas de que en su momento ella la entrevistó, “son cositas que se olvidan”, dijo.

Yaya Muñoz en La Casa de los Famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz y su contundente respuesta a La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

¿Yaya Muñoz arremetió contra La Toxi Costeña? Esto sucedió

Finalmente, la exhabitante de la segunda temporada de la casa más famosa del país, se mostró reflexiva al mencionar que es necesario analizar desde donde vienen este tipo de críticas y así mismo decidir qué importancia se les da.

“Yo siento que uno tiene que analizar de quién viene ese tipo de comentarios, a raíz de ahí, uno decide si el chisme sigue o se corta el chisme”, concluyó.

