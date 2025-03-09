Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio reveló video inédito de su parto: así reaccionaron su hijo mayor y Jhoan López

Cintia Cossio mostró las emotivas reacciones de sus familiares al conocer a Lorenzo e hizo confesión posparto: "Creí que ya era una persona feliz".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cintia Cossio mostró la tierna reacción de su hijo mayor al conocer a su hermano
Cintia Cossio conmovió con tierno video de su segundo parto. (Foto Canal RCN Y Freepik)

El nombre de la influenciadora Cintia Cossio se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de confirmarse el nacimiento de su segundo hijo Lorenzo.

¿Cuál fue el emotivo video que publicó Cintia Cossio sobre su parto?

La creadora de contenido compartió la noticia del nacimiento de su segundo hijo a través de un carrusel de fotografías en las que dejó ver detalles de su parto, publicación que acompañó con la fecha de nacimiento del menor: "1/09/2025".

La influenciadora enterneció a sus seguidores, amigos y familiares con esas primeras imágenes de su segundo hijo, Lorenzo, fruto de su relación con el influenciador Jhoan López.

Horas después de esta primera publicación, Cintia Cossio compartió un emotivo video de su parto y el momento en que su hijo mayor, su esposo, Yeferson Cossio y otros familiares conocieron a Lorenzo.

Junto al emotivo video, Cintia Cossio expresó su felicidad y aseguró que pensaba que tenía todo en su vida hasta este 1 de septiembre.

Cuando creí que ya era una persona feliz y completa, llega el señor Lorenzo a mostrarme que realmente no estaba tan completa y que el corazón puede ensancharse con muchísimo más amor y felicidad.

Cintia Cossio ya empezó con las contracciones
Cintia Cossio rompió el silencio tras haber dado a luz a su segundo hijo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo fue la reacción de Thiago y Jhoan López al conocer a Lorenzo, el hijo de Cintia Cossio?

Cintia Cosssio en su video dejó ver cómo fue su parto, el cual fue por cesaría y también compartió la emocionante reacción de su pareja Jhoan López al conocer a su segundo hijo.

Asimismo, Cintia mostró la emotiva reacción de su hijo mayor Thiago al llegar a la clínica y ver que su hermano menor ya había nacido, quedó en shock y su rostro fue de asombro al verlo por primera vez.

Cintia también mostró cómo reaccionó su hermano Yeferson Cossio y su mamá al conocer a Lorenzo, quienes no dudaron en cargarlo en sus brazos y hablarle con ternura.

Yeferson Cossio reaccionó al video del parto de Cintia Cossio

Como era de esperarse, Cintia Cossio ha provocado gran ternura entre sus seguidores con este video inédito de su parto y las reacciones de sus familiares.

Precisamente, Yeferson Cossio reaccionó en los comentarios a este inédito video de la llegada de su sobrino Lorenzo.

Felicidades mi amor. Eres la mejor madre que él pudo tener, es un niño muy afortunado. Te amo, cada vez tienes un hogar más y más lindo.

El influenciador le dejó claro a su hermana que es la mejor mamá del mundo para él y que era fiel admirador de esto.

