Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido por la clasificación al Mundial 2026

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia se enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos celebran un gol.
Colombia enfrentará a Bolivia este jueves 4 de septiembre. Foto | Raul Arboleda.

Este jueves 04 de septiembre, la Selección Colombia se enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en un partido decisivo para cumplir el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

¿Dónde ver en vivo el partido Colombia vs Bolivia?

El encuentro deportivo que iniciará a partir de las 6:30 p.m. en el Metropolitano de Barranquilla, podrá verse por la App del Canal RCN, en donde además se podrá disfrutar de todos los partidos de la Fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas.

Cabe señalar que, la transmisión principal estará a cargo de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez

¿En qué posición está Colombia en la tabla de posiciones del Mundial 2026?

El equipo a cargo de Néstor Lorenzo llega a este duelo deportivo con un total de 22 puntos y actualmente se encuentra en la sexta posición de la tabla.

James Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante la Copa Sudamericana de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Duelo entre Colombia y Bolivia tendrá lugar este 4 de septiembre. Foto | RAUL ARBOLEDA.

Cabe señalar que, en caso de que Colombia gane contra Bolivia podrá asegurar su clasificación directa a la Mundial y así evitar depender de otros resultados, teniendo en cuenta que Venezuela, su perseguidor más cercano, acumula 18 puntos.

Por su parte, el equipo boliviano, se ubica en la octava posición con 17 puntos, por lo que necesita sumar uno más para seguir persiguiendo el sueño para lograr alcanzar un lugar en el repechaje.

Jhon Durán celebra con James Rodríguez luego de anotar un gol durante la Copa Sudamericana de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Colombia enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto | Raul Arboleda.

¿Por qué el partido de Colombia contra Bolivia es un partido decisivo?

Sin duda, la jornada 17 de las eliminatorias será clave para que la tricolor asegure su lugar en el Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Por ahora, millones de hinchas de la Selección Colombia mantienen la fe intacta en el equipo y confían en que el sueño de clasificar podrá hacerse realidad una vez más, pues todo un país espera con ilusión que mañana la tricolor se lleve la victoria.

Recuerda que puedes disfrutar de la trasmisión en vivo de este encuentro deportivo a partir de las 4:30 p.m. desde la App del Canal RCN.

La App del Canal RCNla puedes descargar totalmente gratis aquí para ver todos los partidos de las Eliminatorias. Para obtenerla debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar desde tu celular o Smart TV a la tienda de aplicaciones.
  • Allí debes buscar la app Canal RCN y le das en el botón de descargar.
  • Tras completar la descarga, podrás ingresar inmediatamente a la app y disfrutar de todo el contenido y señal en vivo gratis.
  • Te recomendamos registrarte en la aplicación para que tengas una experiencia totalmente personalizada y enterarte de los nuevos contenidos de manera anticipada.
