Fecha 17 Eliminatoria Sudamericana: partidos, horarios y cómo verlos gratis en la App del Canal RCN

Por la App del Canal RCN podrá ver toda la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial 2026 totalmente gratis.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial por la App del Canal RCN
Mira gratis todos los partidos de las Eliminatorias al Mundial por la App del Canal RCN.

El mundo del fútbol sudamericano está paralizado por lo que será la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 en donde varias selecciones buscan cerrar su pase al máximo torneo de selecciones, una de ellas Colombia.

¿Cómo ver los cinco partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas del 4 de septiembre?

Este 4 de septiembre el menú para los amantes del fútbol e hinchas colombianos está listo con cinco encuentros cargados de emoción y lo mejor de todo es que podrás verlos al tiempo por la App del Canal RCN.

Los encuentros para la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 son los siguientes:

  • Argentina vs. Venezuela desde las 6:00 p.m. hasta las 8:30 p.m. por la App del Canal RCN
  • Uruguay vs. Perú desde las 6:00 p.m. hasta las 8:30 p.m. por la App del Canal RCN
  • Paraguay vs. Ecuador desde las 6:15 p.m. hasta las 8:30 p.m. por la App del Canal RCN
  • Brasil vs. Chile desde las 7:15 p.m. hasta las 9:30 p.m. por la App del Canal RCN y señal en vivo

Cuatro de estos cinco encuentros empezarán en simultaneo y en la App del Canal RCN encontrarás diferentes pestañas para que puedas ver cada uno de estos totalmente gratis. Una hora después empezará el encuentro entre Brasil y Chile.

¿Cómo ver por la App del Canal RCN el partido Colombia vs. Bolivia de la fecha 17 de Eliminatorias al Mundial?

El plato fuerte del 4 de septiembre es sin duda el partido de la Selección Colombia vs. Bolivia, el cual podrás ver por la pantalla y App del Canal RCN.

La transmisión del encuentro de la tricolor empezará desde las 4:30 p.m. en donde todo el talento del Canal RCN te traerá las novedades, alineaciones y detalles previos al pitazo inicial en el Metropolitano.

La Selección Colombia tiene a todos los hinchas con el corazón en la mano porque necesita un triunfo para sellar su pase al Mundial de 2026, es por eso, que millones de colombianos tienen la fe puesta en los jugadores y cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo.

Tras el encuentro de Colombia vs. Bolivia no pierdas todo el análisis del encuentro a través de la App del Canal RCN, la cual puedes descargar aquí.

Colombia vs. Bolivia por la App del Canal RCN
Colombia vs. Bolivia por la App del Canal RCN. (Foto Canal RCN)

¿Cómo descargar la App del Canal RCN para ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026?

¡Ya sabes cuál es la cita de este 4 de septiembre! Por eso, para que no te quedes sin ver ninguno de los encuentros te invitamos a descarga la App del Canal RCN.

La App del Canal RCN la puedes descargar totalmente gratis aquí para ver todos los partidos de las Eliminatorias. Para obtenerla debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar desde tu celular o Smart TV a la tienda de aplicaciones.
  • Allí debes buscar la app Canal RCN y le das en el botón de descargar.
  • Tras completar la descarga, podrás ingresar inmediatamente a la app y disfrutar de todo el contenido y señal en vivo gratis.
  • Te recomendamos registrarte en la aplicación para que tengas una experiencia totalmente personalizada y enterarte de los nuevos contenidos de manera anticipada.
