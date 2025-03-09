Colombia vs. Bolivia: esto pasa si la tricolor gana, empata o pierde en las Eliminatorias

La ilusión y nervios de los hinchas colombianos está al máximo con la doble fecha por Eliminatorias en el que la Selección Colombia busca su pase directo al Mundial de 2026. Partido que podrás ver por la App del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

¿Qué pasa si Colombia pierde contra Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial?

La Tricolor llega a este compromiso con la presión de sumar y mantener vivo el sueño de clasificación. El partido contra Bolivia no solo representa tres puntos, sino la posibilidad de afianzar su lugar en la parte alta de la tabla y dar un paso firme hacia la Copa del Mundo.

La Selección es sexta en la tabla de posiciones con 22 puntos y aunque está en zona de clasificación una derrota o empate pondría en riesgo su clasificación a la máxima competición de selecciones nacionales.

La tricolor no atraviesa por su mejor momento futbolístico ya que en sus últimos diez encuentros ha logrado solo dos victorias, seis empates y dos derrotas.

Frente a qué pasaría si llegase a perder contra la Selección de Bolivia en la fecha 17 de Eliminatorias, el equipo nacional se complicaría su paso a cita mundialista ya que si Venezuela llega a ganar o empatar tendría la 'Tricolor' que ir a ganar sí o sí en la fecha 18 contra la 'Vinotinto'.

Sin embargo, si Colombia pierde y Venezuela también lo hace, la 'Tricolor' aseguraría el repechaje y dependería de la última fecha para ir directo.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Qué pasa si Colombia empata contra Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial?

En este camino de posibilidades y diferentes panoramas, la Tricolor tiene ahora el panorama de empatar contra Bolivia en casa.

En el caso hipotético que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo logre el empate contra Bolivia en el Metropolitano llegaría a 23 unidades, quedando con posibilidades de clasificar directo al Mundial en caso de ganarle a Venezuela en la última jornada.

Pero el mejor panorama para los nuestros es la victoria, ya que si Colombia gana contra Bolivia, llegaría a 25 puntos y asegurarías su clasificación directa al Mundial. Asimismo, si Uruguay o Paraguay pierden, la tricolor los superaría en la tabla quedando en lo más alto.

Artículos relacionados Selección Colombia Dayro Moreno se pronunció tras volver a la Selección Colombia: "La felicidad es inmensa"

¿Cómo ver en vivo el partido de Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias al Mundial?

La fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugaran el mismo día a la misma hora y lo mejor es que podrás ver todos los encuentros de ambas fechas por la App del Canal RCN.

La App del Canal RCN la puedes descargar totalmente gratis aquí para ver todos los partidos de las Eliminatorias. Para obtenerla debes seguir los siguientes pasos: