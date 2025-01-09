Dayro Moreno se pronunció tras volver a la Selección Colombia: "La felicidad es inmensa"

El nombre del futbolista Dayro Moreno se ha apoderado de las tendencias tras su regreso a la Selección Colombia a sus 39 años y tras casi una década ausente de las convocatorias.

¿Qué dijo Dayro Moreno tras su regreso a la Selección Colombia?

El jugador del Once Caldas se ha mostrado feliz desde que salió la convocatoria de la Selección Colombia hecha por el técnico argentino Néstor Lorenzo.

Una felicidad que ha ido en aumento desde que se unió a la concentración de la tricolor en Barranquilla en donde fue recibido por cientos de hinchas y en donde ya se puso a las órdenes del cuerpo técnico.

Precisamente, Dayro compartió un carrusel de fotografías de lo que fue su primer entrenamiento con sus compañeros de la Selección Colombia y junto a estas expresó su sentir tras volver a vivir esta experiencia luego de 9 años ausente.

El goleador tolimense expresó que la emoción que sentía era indescriptible y que tenía toda la ilusión de aportar al equipo para ayudar a cumplir el sueño de todos, clasificar a Colombia a una nueva Copa del Mundo.

¡Parceritos! La emoción y felicidad de vestir esta camiseta nuevamente es inmensa. Vamos con toda por la clasificación.

¿Qué reacciones ha dejado el regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia?

La llegada de Dayro Moreno tiene felices a muchos hinchas colombianos, quienes han estado en redes expresándole al jugador toda la ilusión que tienen de verlo en la cancha con la tricolor.

Precisamente, esta publicación del primer entrenamiento de Dayro Moreno junto a sus emotivas palabras han entusiasmado más a la hinchada colombiana que, no ha parado de dejarle mensajes de felicitación y ánimo al jugador de Once Caldas.

Muchos han dejado claro que quieren que Dayro sea el delantero titular frente a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez el jueves 4 de septiembre.

Asimismo, han felicitado al jugador por no haber perdido nunca la fe de volver a jugar con Colombia y por ver recompensado su gran momento futbolístico a sus casi 40 años.

Dayro Moreno llegó a la concentración de la Selección Colombia. (AFP: MIGUEL ROJO)

¿Cómo recibieron a Dayro Moreno en la concentración de la Selección Colombia?

No solo los hinchas colombianos son los únicos emocionados por la llegada de Dayro Moreno a la Selección Colombia, el cuerpo técnico, jugadores habituales y el equipo de redes sociales de la tricolor así lo demostró en un video que mostró cómo recibieron al tolimense.

El jugador llegó a la concentración del equipo nacional en una van, con su estilo particular con unas gafas con brillantes y un estilo de 'rockstar' el jugador llegó a Barranquilla.

Tras ingresar al hotel, al jugador lo recibieron con detalle que tenía la palabra "media" en alusión a los memes que le hacen en redes por su gusto por la vida nocturna en el pasado.

Además, le dieron una camiseta de la Selección Colombia para que la firmara y seguido a esto toda su indumentaria para los entrenamientos.