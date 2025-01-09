Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dayro Moreno se pronunció tras volver a la Selección Colombia: "La felicidad es inmensa"

Dayro Moreno rompió el silencio tras su primer entrenamiento con la Selección Colombia y dejó emotiva confesión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Dayro Moreno se pronunció tras llegada a la Selección Colombia
Dayro Moreno se mostró feliz por volver a jugar con Colombia. (AFP: AIZAR RALDES)

El nombre del futbolista Dayro Moreno se ha apoderado de las tendencias tras su regreso a la Selección Colombia a sus 39 años y tras casi una década ausente de las convocatorias.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Dayro Moreno tras su regreso a la Selección Colombia?

El jugador del Once Caldas se ha mostrado feliz desde que salió la convocatoria de la Selección Colombia hecha por el técnico argentino Néstor Lorenzo.

Una felicidad que ha ido en aumento desde que se unió a la concentración de la tricolor en Barranquilla en donde fue recibido por cientos de hinchas y en donde ya se puso a las órdenes del cuerpo técnico.

Precisamente, Dayro compartió un carrusel de fotografías de lo que fue su primer entrenamiento con sus compañeros de la Selección Colombia y junto a estas expresó su sentir tras volver a vivir esta experiencia luego de 9 años ausente.

El goleador tolimense expresó que la emoción que sentía era indescriptible y que tenía toda la ilusión de aportar al equipo para ayudar a cumplir el sueño de todos, clasificar a Colombia a una nueva Copa del Mundo.

¡Parceritos! La emoción y felicidad de vestir esta camiseta nuevamente es inmensa. Vamos con toda por la clasificación.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia?

La llegada de Dayro Moreno tiene felices a muchos hinchas colombianos, quienes han estado en redes expresándole al jugador toda la ilusión que tienen de verlo en la cancha con la tricolor.

Precisamente, esta publicación del primer entrenamiento de Dayro Moreno junto a sus emotivas palabras han entusiasmado más a la hinchada colombiana que, no ha parado de dejarle mensajes de felicitación y ánimo al jugador de Once Caldas.

Muchos han dejado claro que quieren que Dayro sea el delantero titular frente a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez el jueves 4 de septiembre.

Asimismo, han felicitado al jugador por no haber perdido nunca la fe de volver a jugar con Colombia y por ver recompensado su gran momento futbolístico a sus casi 40 años.

Dayro Moreno llegó a la concentración de Colombia
Dayro Moreno llegó a la concentración de la Selección Colombia. (AFP: MIGUEL ROJO)

Artículos relacionados

¿Cómo recibieron a Dayro Moreno en la concentración de la Selección Colombia?

No solo los hinchas colombianos son los únicos emocionados por la llegada de Dayro Moreno a la Selección Colombia, el cuerpo técnico, jugadores habituales y el equipo de redes sociales de la tricolor así lo demostró en un video que mostró cómo recibieron al tolimense.

El jugador llegó a la concentración del equipo nacional en una van, con su estilo particular con unas gafas con brillantes y un estilo de 'rockstar' el jugador llegó a Barranquilla.

Tras ingresar al hotel, al jugador lo recibieron con detalle que tenía la palabra "media" en alusión a los memes que le hacen en redes por su gusto por la vida nocturna en el pasado.

Además, le dieron una camiseta de la Selección Colombia para que la firmara y seguido a esto toda su indumentaria para los entrenamientos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra sobre sus heridas La Liendra

La Liendra explicó cómo se hizo sus heridas en el rostro tras su visita al Nevado del Tolima

El influenciador La Liendra explicó cómo se hizo las heridas en su rostro tras su ida al Nevado del Tolima.

Yeferson Cossio Yeferson Cossio

Yeferson Cossio no pudo contener el llanto al recordar a su padre en la casa de su abuela: ¿qué dijo?

Yeferson Cossio rompió en llanto tras revivir recuerdos con su padre en la casa de su abuela y habló del vacío que dejó.

Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024. Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños denunció incómodo momento con un policía en San Andrés

El momento ocurrió mientras la actriz Martha Isabel Bolaños se disponía a ingresar a la Isla de San Andrés.

Lo más superlike

TikTok Tecnología

¿TikTok se quiere copiar de Instagram? Esta sería su nueva actualización

TikTok ha lanzado nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia de usuarios. Aquí te contamos las ventajas que ofrecen.

Manelyk González Influencers

Manelyk González conquistó tras publicar su figura al natural en la playa

Yailin y ANuel AA Yailin

Inesperada reacción de Yailin tras ser interrogada por Anuel AA

Un pulmón de cerdo fue trasplantado en un humano Salud

¿Podría un pulmón de cerdo funcionar en un humano? China ya lo intentó en un caso histórico

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie